Sci freestyle, Coppa del mondo dual moguls: Kingsbury e Jakara trionfano nel’ultimo atto di Chiesa in Valmalenco

Il grande spettacolo del freestyle incanta Chiesa in Valmalenco. Non poteva che concludersi con il trionfo di due giganti come Mikael Kingsbury ed Anthony Jakara la Coppa del Mondo 2023-2024 di dual moguls, rassegna che ha visto il suo ultimo atto proprio tra le nevi italiane.

Il fenomeno canadese, già da tempo con la sfera di cristallo in suo possesso, ha superato il connazionale Takuya Shimakawa, regolandolo con un secco 28.00 a 7.00. Al terzo posto si è invece Nick Page, artefice di una “non small final” con Benjamin Cavet, il quale non è riuscito a disputare la finalina.

Importante citare anche il ventiseiesimo posto di Massimo Bellucci, ventiseiesimo con 12.00 contro i 23.00 di Elliot Vaillancourt, sconfitta per cui è dovuto uscire ai sedicesimi.

Come sempre ingiocabile poi tra le donne Jakara Anthony, brava a sconfiggere nel vìs a vìs finale la statunitense Jaelin Kauf con un secco 20.00 a 15.00. La small final è invece stata vinta dalla connazionale Elizabeth Lemley, terza davanti a Olivia Giaccio. Manuela Passaretta si è invece attestata in ventottesima posizione con 6.00, perdendo il confronto diretto con Camile Cabrol (29.00)