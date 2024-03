Sci freestyle, Coppa del Mondo: Deromedis è 4° a Veysonnaz. Trionfo per David Mobaerg

Amaro in bocca per Simone Deromedis. L’azzurro ha infatti terminato in quarta posizione il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross, quello di Veysonnaz (Svizzera).

Una gara in generale molto particolare per l’azzurro che, sia agli ottavi che ai quarti, si è reso artefice di due heat contrassegnate da diversi contatti. Il grande talento del nativo di Trento è tuttavia emerso in semifinale, quando ha conservato con ordine la seconda posizione cedendo il passo solo al competitivo David Mobaerg (Erik è invece andato out agli ottavi).

La Finale inizia invece nel migliore dei modi; Simone è veloce nel tempo di reazione e insidia la vetta dopo i primi metri. La sbavatura arriva nella curva poco prima del secondo intermedio: sarà proprio qui che Deromedis perderà quota in modo significativo, facendo scappare i primi tre fino al traguardo.

A piazzarsi sul gradino più alto del podio è stato in tal senso il già citato svedese David Mobaerg, posizionandosi davanti ad Alex Fiva, secondo precedendo Florian Wilmsmann.

In campo femminile super tripletta canadese con Marielle Thompson che ha trionfato regolando senza patemi Brittany Phelan ed India Sherret. La francese Marielle Berger Sabbatel si è invece dovuta accontentare della quarta moneta.

Quando mancano solo due prove al termine della rassegna itinerante Alex Fiva si trova in prima posizione con 628 punti nella classifica generale, seguito dal vicino Reece Howden (oggi solo quindici punti per lui) e da David Mobaerg. Deromedis è invece ottavo con 446.

Tra le donne prosegue l’avvincente battaglia tra Marielle Thompson, prima con 932, e Berger Sabbatel, seconda a quota 860. Più lontana Phelan con 774. Le ultime due gare si svolgeranno ad Idre Fjäl dal 23 al 24 marzo.