Dove vedere in tv la Milano-Sanremo 2024: orari partenza e arrivo, programma, canale, streaming

L’attesa è quasi finita, domani sabato 16 marzo, finalmente è il grande giorno. Inizia veramente la stagione del ciclismo che conta con la prima Monumento, la Classicissima. Una delle corse più difficili da interpretare, da correre e da vincere. La Milano-Sanremo quest’anno parte da Pavia per arrivare nella Città dei Fiori dopo 288 estenuanti chilometri, con un finale che propone mille sfaccettature e ipotesi di corsa.

La provincia pavese per la seconda volta sarà protagonista dell’avvio dopo il 1965. Dopo 45 chilometri pianeggianti si va verso il percorso classico della corsa, con il Passo del Turchino, lunga discesa e sequenza dei Capi da affrontare: Mele, Cervo e Berta. A questo si entra veramente nel vivo, con la Cipressa e soprattutto il Poggio negli ultimi 30km che infiammeranno, come sempre la corsa.

Una Monumento che sta diventando sempre più incerta, difficile da leggere e aperta ad ogni scenario. La start list è piena di grandissimi campioni, praticamente c’è il migliore per ogni evenienza che si possa disegnare in corsa. Tadej Pogacar proverà a staccare tutti sul Poggio, o prima, ci sarà il debutto stagionale su strada del fenomeno olandese Mathieu Van der Poel, un corridore pazzesco come Mads Pedersen, capace di tutto, e per la volata un Olav Kooij supportato da un super team e tantissimi altri. In casa Italia tre i nomi principali: Filippo Ganna, Jonathan Milan e Alberto Bettiol.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Classicissima 2024, con partenza da Pavia e arrivo a Sanremo dopo 288 chilometri. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD, RaiDue ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; mentre come sempre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni centimetro di corsa.

CALENDARIO MILANO-SANREMO 2024: PROGRAMMA E ORARI

Sabato 16 marzo

Orario di partenza: 10.15

Orario di arrivo: 16.45-17.30

MILANO-SANREMO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 9.50, Raisport dalle 9.35 alle 14.00, Rai Due dalle 14.00

Diretta streaming: Raiplay dalle 9.35, Eurosport.it, NOW, SKyGo, DAZN, Discovery+ dalle 9.50

Diretta testuale: OA Sport