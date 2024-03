Sci di fondo, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: 12 azzurri al via, debutta Gismondi

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo Falun ospiterà l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, con in programma una sprint ed una 10 km con partenza a intervalli in tecnica classica, prima di una mass start 20 km in tecnica libera. La località svedese sarà teatro dunque dell’atto conclusivo del circuito maggiore, in cui l’Italia proverà a ben figurare.

Sono dodici gli azzurri convocati per Falun dal responsabile tecnico Marcus Cramer: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger, Lorenzo Romano in campo maschile e Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Martina Di Centa per quanto riguarda il settore femminile.

Debutto assoluto tra le grandi per la romana classe 2004 Gismondi, reduce da uno storico titolo mondiale juniores conquistato lo scorso 7 febbraio a Planica nella 20 km a skating con partenza in linea. Ritorno in Coppa del Mondo dopo un anno invece per Romano, che aveva raccolto nel 2023 un 14° posto nella 50 km di Holmenkollen.