Sci di fondo oggi in tv, 10 km Falun 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Ultima volta per le 10 km nella Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. Ancora tecnica classica, dopo le sprint di ieri vinte da Sundling e Klaebo, ma che hanno dato esiti legati alle rispettive classifiche estremamente diversi.

Per quanto riguarda gli uomini, infatti, oggi potrebbe essere il giorno della consacrazione per Harald Oestberg Amundsen, premiato dalla costanza lungo tutta la stagione. In campo femminile, invece, il duello Diggins-Svahn sembra destinato a chiudersi non quest’oggi, ma direttamente domani nella mass start, dal momento che tra le due ci sono ormai solo 41 punti.

Le 10 km di Falun sono le ultime di Coppa del Mondo di sci di fondo. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 (10 km maschile). Diretta streaming su RaiPlay 3, eurosport.it, Discovery+ (integrale), SkyGo e DAZN (10 km maschile). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FALUN 2024 OGGI

Sabato 16 marzo

11:00 10 km tc femminile

14:00 10 km tc maschile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DRAMMEN E FALUN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (10 km maschile)

Diretta streaming: RaiPlay 3, eurosport.it, Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (10 km maschile)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – Paolo Ventura 11, Simone Daprà 17, Elia Barp 33, Alessandro Chiocchetti 49, Federico Pellegrino 50

DONNE – Anna Comarella 7, Caterina Ganz 16, Nicole Monsorno 33, Martina Di Centa 55