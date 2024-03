Sci di fondo: Klaebo senza rivali a Falun, Pellegrino lontano. Amundsen terzo, Coppa del Mondo a un passo

Per assurdo, il tredicesimo successo individuale in stagione a Johannes Hoesflot Klaebo potrebbe non valere la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 con elevatissime probabilità. Il fenomeno norvegese, pur portando a casa la vittoria (nettamente) a Falun, in classico, in 2’56″78 sotto nubi non proprio clementi, rimane infatti troppo distante da Harald Oestberg Amundsen nella corsa alla Sfera di Cristallo. Il leader della classifica, infatti, chiude terzo a 1″37.

Quanto alla gara, i fatti sono molto semplici: Klaebo domina lo sprint mentre, alle sue spalle, Erik Valnes e Johan Haeggstroem si agganciano ed è inevitabile la doppia caduta, il che lascia campo libero al vincitore e al secondo posto del finlandese Lauri Vuorinen a 1″14. Detto di Amundsen, quarto è Even Northug a 1″91, poi Haeggstroem arriva dopo 40″11 e Valnes, che aveva vinto la qualificazione, dopo 1’11″43.

In casa Italia poco sorriso per Federico Pellegrino, che esce nella quarta batteria. Gli restano davanti i due norvegesi Sivert Wiig e Northug, con quest’ultimo che fa meglio di 12 centesimi rispetto al 2’56″15 dell’italiano, che in totale viene classificato 15°.

Ufficiale a questo punto il podio della Coppa del Mondo sprint, con Klaebo che la vince per la sesta volta nella propria carriera davanti a Valnes e al francese Lucas Chanavat. Per il ventisettenne di Oslo è record assoluto nella specialità.