Sci di fondo, Skistad vince anche la sprint tc di Falun. Seconda Svahn, ora a -41 da Diggins. Monsorno 16ma

L’ultima sprint femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024, disputata in tecnica classica ed andata in scena a Falun, in Svezia, riduce ulteriormente le distanze tra le due contendenti in lotta per la classifica generale: la svedese Linn Svahn, già vincitrice della Coppa di specialità, chiude seconda e si porta a -41 dalla statunitense Jessie Diggins, oggi 18ma.

Vittoria della norvegese Kristine Stavaas Skistad, la quale trionfa ancora a soli tre giorni di distanza dalla vittoria ottenuta a Drammen, in Norvegia, sempre in tecnica classica, mentre completa il podio l’altra svedese Jonna Sundling, terza. Buona prestazione da parte dell’unica italiana in gara, Nicole Monsorno, che esce ai quarti ma si classifica 16ma assoluta.

Nell’atto conclusivo si impone la norvegese Kristine Stavaas Skistad, che domina in 3’16″11 e va a vincere davanti a tre svedesi: Linn Svahn è seconda a 1″18, Jonna Sundling è terza a 1″56, mentre è più staccata Emma Ribom, quarta a 5″40. Quinta piazza per la tedesca Laura Gimmler, staccata di 5″96, infine termina sesta ed ultima l’elvetica Nadine Faehndrich, con un ritardo di 7″87.

Nelle semifinali avanzano tre svedesi, ovvero Linn Svahn, Emma Ribom e Jonna Sundling, assieme alla norvegese Kristine Stavaas Skistad, all’elvetica Nadine Faehndrich, ed alla teutonica Laura Gimmler. Esce di scena, invece, l’altra svedese Maja Dahlqvist, terza nella seconda semifinale e settima assoluta.

Nei quarti di finale sfiora soltanto il passaggio del turno Nicole Monsorno, terza nella quarta batteria, che si classifica 16ma assoluta, facendo però meglio della leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, quarta nella terza serie, la quale chiude al 18° posto assoluto e perde da Linn Svahn nel complesso, tra qualificazioni e finale, 61 punti.

Nella classifica generale, con 230 punti ancora in palio, la statunitense Jessie Diggins comanda con 2536, ma la svedese Linn Svahn si porta a quota 2495, a -41 dalla testa, mentre è ormai tagliata fuori l’altra svedese Frida Karlsson, terza con 2195, a -341.

Nella graduatoria sprint la Coppa era già stata assegnata alla svedese Linn Svahn, che chiude prima con 1274 punti, davanti alla norvegese Kristine Stavaas Skistad, seconda a quota 1101, a -173, ed all’altra svedese Jonna Sundling, terza con 918, a -356.