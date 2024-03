Pagelle gigante femminile Saalbach: Brignone stellare, Robinson si conferma, Gut-Behrami pensa solo alla Coppa

PAGELLE GIGANTE FEMMINILE FINALI SAALBACH

Domenica 17 marzo

FEDERICA BRIGNONE 10: che finale tra le porte larghe! Vittoria numero 27 in carriera, podio numero 69, ma questi numeri non esprimono a pieno quanto fatto oggi dalla nostra portacolori. Due manche stellari, con due errori notevoli in entrambe ma, nonostante tutto, ha impressionato. Una sciata potente, efficace, con una velocità impossibile per tutte le altre. Chiude con un vantaggio di 1.36 su Alice Robinson. Spaventosa!

ALICE ROBINSON 8: ancora un podio tra le porte larghe per la neozelandese che oggi china il capo solo nei confronti di Federica Brignone. Terza al termine della prima manche, nella seconda prova il tutto per tutto, rischia nel muro, ma non riesce a centrare il successo. Ad ogni modo, la classe 2001 se iniziasse davvero a trovare la giusta continuità…

THEA LOUISE STJERNESUND 7.5: primo podio stagionale per la norvegese che, in effetti, festeggia degnamente al traguardo. Al termine della prima manche è seconda ma non prova l’attacco al successo, la sensazione è che nella seconda discesa voglia a tutti i costi non mancare il podio. E ci riesce.

STEPHANIE BRUNNER 7: la padrona di casa sogna il colpaccio a lungo. 12a dopo la prima manche, nella seconda è la migliore (persino 18 centesimi più veloce di Brignone) e recupera posizioni su posizioni. Finisce ai piedi del podio, che manca per soli 25 centesimi.

LARA GUT-BEHRAMI 6: non guardiamo al risultato finale. Decima posizione a 3.22 da Brignone. Oggi la svizzera è scesa solamente per blindare la Coppa di specialità. Nella seconda manche zero rischi e traguardo tagliato festeggiando. Una stagione stellare. Sfera di Cristallo e classifica di gigante. Chapeaux.

LARA COLTURI 6.5: l’italo-albanese chiude in 11a posizione ma con il sorriso sulle labbra. Prima stagione dopo il grave infortunio di un anno fa al ginocchio. Rimonta ben posizioni nella seconda manche. Brillante.

SARA HECTOR 5: la campionessa olimpica in carica manca anche la gara odierna. Chiude solamente 12a a 3.42 dalla vetta. Finisce con il fiatone una annata nella quale complessivamente ci aspettavamo molto di più dalla svedese.

MARTA BASSINO 5: chiude la sua stagione nella maniera peggiore. Inforca una porta in gigante, rischia di farsi male, ma in qualche modo torna sugli sci. Ormai è troppo tardi, ma poteva andare decisamente peggio. Ad ogni modo la sua annata si conclude un po’ com’è proseguita, ovvero con delusione. Decima dopo la prima manche, out nella seconda. Nella sua specialità nel 2023-2024 non ha mai ingranato.