Sci alpino, Nadia Delago torna a vincere in Coppa Europa! Due azzurre sul podio nelle finali di discesa a Kvitfjell

Chiude con il sorriso una stagione difficilissima Nadia Delago, che dirottata in Coppa Europa dopo non aver centrato la qualificazione per le finali del massimo circuito, torna a vincere sul circuito continentale a più di cinque anni di distanza dall’ultima volta. Nell’appuntamento che sancisce il termine dell’annata in quel di Kvitfjell (Norvegia), l’Italia può festeggiare con un doppio podio, con Sara Thaler che mette la ciliegina sulla torta alla sua stagione conquistando il terzo posto.

La medagliata olimpica di Pechino 2022 fa la differenza nelle parti più tecniche dell’Olympiabakken, andando un po’ in contro tendenza rispetto alle sue caratteristiche naturali, ma ritrovando finalmente una sciata assai competitiva. Per la classe 1997 è la quarta vittoria a livello di Coppa Europa, la prima dopo quella ottenuta in Val di Fassa a gennaio 2019. Seconda posizione, ad appena quattro centesimi dalla testa, per l’austriaca Magdalena Egger. Una discesa pulita la sua, con un primo settore velocissimo ma un errore nell’ingresso della prima traversa, subito dopo il salto Motocross (o Jansrud) che le costa la vittoria.

Terza piazza, come detto, per Sara Thaler. La giovane azzurra, classe 2004, sigilla il posto fisso in Coppa del Mondo per l’anno prossimo in discesa con una prova di assoluto spessore. Molto veloce nei tratti di scorrimento, c’è ancora un po’ da lavorare invece quando si affrontano i settori più difficili, per una ragazza che comunque quest’anno si è fatta conoscere al grande pubblico, andando già a punti anche nel massimo circuito. Ora per lei è il momento di lavorare, non voler bruciare le tappe per seguire un percorso di crescita che la possa portare a prendere l’eredità delle campionesse azzurre. Le prime tre hanno fatto la differenza, e il quarto posto di Marte Monsen è staccato di 69 centesimi rispetto alla vetta. La norvegese ha fatto tremare le azzurre, con una prima metà di gara davvero impeccabile e quattro decimi di vantaggio dilapidati tutti nella seconda parte della pista che ha ospitato le Olimpiadi nel 1994.

Quinto posto per la svizzera Delia Durrer (+0.70), che può vantare già due top-15 nel Circo Bianco e oggi si tiene dietro di sette centesimi la transalpina Karen Clement. Trenino di quattro austriache di fila che da dal 7° al 10° posto, con la vincitrice della coppetta di specialità Emily Schoepf (+0.92) chiusa tra le connazionali Nadine Fest (+0.78), Lena Wechner (+0.95) e Carmen Spielberger (+1.02). Tanta Italia al cancelletto e riescono ad entrare nella zona punti anche Vicky Bernardi, 17ma a 1.23 ma decisamente più attesa per domani, Carlotta De Leonardis, 22ma a 1.76, Matilde Lorenzi, 27ma a 2.23, e Giulia Albano, 29ma a 2.33. Coppa Europa che domani si appresta a vivere l’ultima giornata della stagione, con entrambi i SuperG sempre sulla pista norvegese.