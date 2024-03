Sci alpino, Marta Bassino: “Ho fatto un bel volo, ma sto bene. Annata complicata a livello di sciata e fiducia”

La stagione tra le porte larghe di Marta Bassino si chiude nella maniera peggiore. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, infatti, è uscita di scena nel corso della seconda manche del gigante delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 in corso di svolgimento a Saalbach-Hinterglemm (Austria).

Sulla pista denominata “Schneekristall-Zwölfer” il successo è andato ad una straordinaria Federica Brignone, che ha preceduto con distacchi amplissimi Alice Robinson e Thea Louise Stjernesund. Marta Bassino, invece, è stata protagonista di una caduta davvero rovinosa.

L’azzurra, infatti, ha inforcato una porta nel muro finale, rischiando grosso con il ginocchio e venendo catapultata sulla neve, salvo poi tornare in piedi sugli sci. Marta Bassino ha quindi rassicurato tutti appena giunta al parterre: “Eh si, ho fatto un bel volo – scherza ai microfoni di RaiSport – Io sto bene, tutto a posto per fortuna, anche perchè ho anche sbattuto la testa”.

La sciatrice classe 1996 rende poi merito alla vincitrice odierna: “Federica Brignone ha messo in scena due manche eccellenti. Tra l’altro nonostante due errori che l’hanno quasi fatta finire sulla neve. Una sciata solita e in piena fiducia. Complimenti a lei”.

Ultima battuta sulla stagione nel suo complesso: “Dal mio punto di vista ho vissuto un’annata non facile in generale. Sia a livello di sciata, sia di fiducia. La squadra ha avuto tanti infortuni e siamo rimaste in poche. Cerchiamo di andare avanti concentrate su noi stesse per dare il massimo”.