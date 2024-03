Federica Brignone cade, si rialza e domina il gigante di Saalbach con quasi 1″5 di vantaggio!

La miglior Federica Brignone della carriera. La valdostana domina il gigante delle finali di Saalbach, cogliendo la sesta vittoria della sua stagione, primato personale ed eguagliato quello italiano (Goggia nel 2021/2022). Si tratta della ventisettesima vittoria in Coppa del Mondo e con questo successo Brignone ha anche stabilito il record di punti per un’atleta italiana nella classifica generale (1472) con ancora due gare da disputare la prossima settimana.

Semplicemente straordinaria Brignone quest’oggi, visto che aveva già concluso in testa la prima manche. Nella seconda Federica si è superata, pennellando nella parte alta e poi rischiando anche di uscire clamorosamente dal tracciato. La valdostana, con un colpo di reni incredibile, si è salvata, per poi scatenarsi da metà gara, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie.

Una giornata di gloria anche per Lara Gut-Behrami. L’elvetica ha conquistato ufficialmente la sua seconda Coppa del Mondo generale e la prima in carriera in gigante. Alla nativa di Sorengo bastava praticamente arrivare al traguardo quest’oggi ed infatti ha semplicemente gestito, concludendo in decima posizione. Una stagione pazzesca quella di Gut-Behrami, che la prossima settimana festeggerà con ogni probabilità la conquista della coppa di discesa e superG.

Tornando alla gara, sul podio ci salgono la neozelandese Alice Robinson (+1.36) e la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.67), che hanno concluso rispettivamente al secondo e al terzo posto. Ai piedi del podio concludono le austriache Stephanie Brunner (+1.92) e Julia Scheib (+2.01).

Settima la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+2.54), che ha preceduto la connazionale Ragnhild Mowinckel (+2.65). In nona posizione la francese Clara Direz (+2.83) davanti come detto a Lara Gut-Behrami, con un ritardo di oltre tre secondi (+3.22) da Brignone. Purtroppo è uscita nella seconda manche Marta Bassino dopo una brutta inforcata con una porta.