Sci alpino, la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo: Federica Brignone a 25, superata Goggia

Federica Brignone ha vinto il superG di Kvitfjell ed è diventata l’italiana più vincente di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana si è infatti imposta in ben 25 occasioni nel massimo circuito internazionale itinerante: 10 in gigante, 10 in superG e 5 in combinata.

Grazie al sigillo odierno, l’azzurra ha nuovamente staccato Sofia Goggia al comando della speciale classifica. Il duello con la formidabile bergamasca, attualmente ferma ai box per infortunio e seconda a quota 24 vittorie (18 in discesa libera, 6 in superG), continua a infiammare il Circo Bianco alle nostre latitudini.

Le due sciatrici attualmente in attività hanno ormai ampiamente distaccato due grandi icone del passato come Deborah Compagnoni (16 vittorie, di cui 13 in gigante) e Isolde Kostner (15 affermazioni, di cui 12 in discesa libera). Marta Bassino è recentemente salita a quota sette successi (6 in gigante, 1 in discesa libera) e occupa la sesta piazza, a una sola lunghezza di distacco da Karen Putzer (8).

CLASSIFICA ITALIANE PIÙ VINCENTI IN COPPA DEL MONDO

25. Federica Brignone (10 GS, 10 SG, 5 AC)

24. Sofia Goggia (18 DH, 6 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Marta Bassino (6 GS, 1 DH)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)