Sci alpino, la classifica dei guadagni: Federica Brignone sul podio! Tutte le cifre degli italiani in Coppa del Mondo

Lara Gut-Behrami e Marco Odermatt sono gli sciatori che hanno guadagnato maggiormente nella stagione di sci alpino che è appena terminata. Gli atleti ottengono degli assegni in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara della Coppa del Mondo e la stessa Federazione Internazionale degli Sport Invernali stila una classifica degli introiti economici, dunque parliamo di una graduatoria ufficiale che premia i migliori sciatori in base al portafoglio.

La svizzera Lara Gut-Behrami chiude la sua annata agonistica con 574.200 franchi svizzeri (circa 591400 euro), portando a casa la Sfera di Cristallo generale. Alle spalle dell’elvetica si è piazzata la statunitense Mikaela Shiffrin con 557.000 franchi (circa 573.700 euro). La nostra Federica Brignone è stata capace di conquistare il podio nel Prize Money Standing: terzo posto con 484.000 franchi (circa 498.500 euro). Sofia Goggia si è fermata al sesto posto con 196.333 franchi (circa 202.200 euro), anche a causa dell’infortunio.

Lo svizzero Marco Odermatt, invece, porta a casa la Coppa del Mondo generale per la terza volta in carriera e il suo conto in banca si è arricchito di 810.000 franchi (circa 834.300 euro), precedendo il francese Cyprien Sarrazin con 365.500 euro. Il migliore italiano è Dominik Paris con 138.300 franchi, seguono poi Florian Schieder (22mo con 68.950 franchi) e Guglielmo Bosca (27mo con 54.650 franchi). Di seguito le classifiche dei guadagni della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

CLASSIFICA FEMMINILE (TOP-5+ITALIANE, almeno 10.000 euro guadagnati):

1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 574.200 franchi svizzeri (circa 591.400 euro)

2. Mikaela Shiffrin (USA) 557.000 franchi (circa 573.700 euro)

3. Federica Brignone (Italia) 484.000 franchi (circa 498.500 euro)

4. Petra Vlhova (Slovacchia) 263.200 franchi (circa 271.000 euro)

5. Cornelia Huetter (Austria) 238.750 franchi (circa 245.900 euro)

6. Sofia Goggia (Italia) 196.333 franchi (circa 202.200 euro)

9. Marta Bassino (Italia) 140.975 franchi (circa 145.200 euro)

28. Laura Pirovano (Italia) 46.750 franchi (circa 48.150 euro)

36. Nicol Delago (Italia) 34.125 franchi (circa 35.150 euro)

53. Roberta Melesi (Italia) 21.800 franchi (circa 22.450 euro)

63. Martina Peterlini (Italia) 12.450 franchi (circa 12.800 euro)

69. Marta Rossetti (Italia) 10.400 franchi (circa 10.700 euro)

CLASSIFICA MASCHILE (TOP-5+ITALIANI, almeno 10.000 euro guadagnati):

1. Marco Odermatt (Svizzera) 810.000 franchi svizzeri (circa 834.300 euro)

2. Cyprien Sarrazin (Francia) 365.500 franchi (circa 376.500 euro)

3. Manuel Feller (Austria) 317.050 franchi (circa 326.500 euro)

4. Loic Meillard (Svizzera) 287.500 franchi (circa 296.100 euro)

5. Linus Strasser (Germania) 219.600 franchi (circa 226.200 euro)

8. Dominik Paris (Italia) 138.300 franchi (circa 142.400 euro)

22. Florian Schieder (Italia) 68.950 franchi (circa 71.000 euro)

27. Guglielmo Bosca (Italia) 54.650 franchi (circa 56.300 euro)

31. Alex Vinatzer (Italia) 48.150 franchi (circa 49.600 euro)

38. Mattia Casse (Italia) 42.125 franchi (circa 43.400 euro)

49. Luca De Aliprandini (Italia) 27.000 franchi (circa 27.800 euro)

50. Tommaso Sala (Italia) 25.975 franchi (circa 26.750 euro)

73. Giovanni Borsotti (Italia) 11.675 franchi (circa 12.000 euro)

75. Christof Innerhofer (Italia) 11.375 franchi (circa 11.700 euro)

77. Pietro Zazzi (Italia) 11.225 franchi (circa 11.550 euro)

80. Filippo Della Vite (Italia) 10.150 franchi (circa 10.450 euro)