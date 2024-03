Sci alpino, Eduard Hallberg fa suo lo slalom di Klaeppen di Coppa Europa. Italiani fuori dalla top20

Eduard Hallberg si è aggiudicato lo slalom di Klaeppen (Svezia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2023-2024. Il finlandese, partito con il pettorale numero 30, ha chiuso al comando a metà gara, gestendo nel migliore dei modi la seconda manche.

Al traguardo ha fatto segnare il tempo complessivo di 1:44.56 con un vantaggio di 38 centesimi sullo svizzero Tanguy Nef, mentre completa il podio il padrone di casa Fabian Ax Swartz a 65, dopo aver rimontato ben 7 posizioni nella seconda discesa.

Quarta posizione per il norvegese Eirik Hystad Solberg a 69 centesimi, davanti al connazionale Theodor Braekken, quinto a 1.06. Sesta posizione per l’austriaco Simon Rueland a 1.07, mentre è settimo lo spagnolo Joaquim Salarich a 1.12. Ottava posizione per il tedesco Anton Tremmel a 1.20, nona per lo svedese Emil Petterson, quindi è decimo il nipponico Yohei Koyama a 1.37.

Deludente la gara degli azzurri. Il primo italiano in classifica è Stefano Pizzato che chiude 24° a 2.29, quindi 27° Tommaso Saccardi a 2.70, mentre Corrado Barbera è 28° a 2.86 con Matteo Canins 30° a 3.23.