Sci alpino, Diego Orecchioni vince il gigante delle Finali di Coppa Europa di Hafjell, 4° Zinglerle, 5° Talacci

Diego Orecchioni si è aggiudicato il gigante valido per le Finali di Coppa Europa di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista scandinava il transalpino ha messo in scena un’ottima seconda manche, andando a risalire la china e chiudendo con il tempo complessivo di 2:19.90, con un margine di vantaggio di 15 centesimi sul padrone di casa Jesper Wahlqvist, quindi in terza posizione ha concluso lo svizzero Marco Fischbacher a 22.

In quarta e quinta posizione due italiani: Hannes Zinglerle, infatti, ha concluso a 25 centesimi da Orecchioni, mentre è quinto Simon Talacci a 37. Sesta posizione per un altro francese, Loevan Parand a 38 centesimi, quindi è settimo il lituano Andrej Drukarov a 51.

Ottavo il francese Flavio Vitale a 65, mentre chiude in nona posizione il finlandese Eduard Hallberg a 67 centesimi, quindi completa la top 10 Giovanni Franzoni a 70. Gli altri italiani. Chiude in 28a posizione Davide Leonardo Seppi a 1.89, quindi 31° Tobias Kastlunger a 2.58, con Tommaso Saccardi 34° a 3.23 e Simon Maurberger 35° a 3.37.