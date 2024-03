Sci alpino, cancellato anche lo slalom di Kranjska Gora: salta la gara d’addio di GIuliano Razzoli

E’ stato annullato del tutto il programma del fine settimana per quanto concerne il settore maschile della Coppa del Mondo di sci alpino: dopo la cancellazione del gigante previsto per sabato 9 marzo a Kranjska Gora, in Slovenia, con spostamento dello slalom in quella dara, è ora saltata anche la gara tra i pali snodabili.

Ad annunciarlo, con un breve comunicato stampa, è stata la FIS, che ha fatto sapere che l’annullamento si è reso necessario a causa della forte pioggia che nelle ultime 24 ore ha completamente distrutto la pista slovena preparata nei giorni scorsi per ospitare la gara.

Salta così la gara d’addio di Giuliano Razzoli, dato che lo slalom non verrà recuperato prima delle Finali: la FIS ha lavorato per trovare un potenziale sostituto, ma a causa dei limiti di tempo non è stato possibile trovare nessun organizzatore con un preavviso così breve.