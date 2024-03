Sci alpino, ancora una gara e poi il ritiro per Razzoli? Il comunicato di precisazione

Ancora una gara e poi il ritiro per Giuliano Razzoli? Fra tre giorni ci sarà lo slalom di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, prima delle Finali a Saalback, alle quali lo sciatore azzurro potrebbe arrivare solo sulla base di improbabili riscontri negativi di altri rivali. Per questo, sulla celebre Podkoren, vi sarà la 157ª apparizione di “Razzo” nel massimo circuito internazionale.

Dopo le indiscrezioni che erano state pubblicate in queste ore sulla notizia del citato ritiro dell’atleta reggiano, che il prossimo 18 dicembre taglierà il traguardo dei 40 anni, la FISI ha emesso il seguente comunicato: “In merito ad alcune indiscrezioni apparse su alcuni siti web, La Federazione Italiana Sport Invernali e Giuliano Razzoli comunicano che l’atleta intende partecipare allo slalom di Kranjska Gora, nel pieno delle sue potenzialità agonistiche. Successivamente, il campione olimpico farà conoscere il suo futuro sportivo“.

Vedremo se dopo la prova tra i rapid gates sulle nevi slovene la notizia dell’addio all’agonismo avrà i crismi dell’ufficialità. Razzoli è stato sicuramente autore di una splendida carriera, che sognerebbe di concludere con un bel risultato, tuttavia i guai fisici l’hanno condizionato non poco nelle ultime annate. Criticità che fanno pensare che non ci siano margini per proseguire nell’avventura nel Circo Bianco.

Undici i podi in Coppa del Mondo, due le vittorie, con la prima affermazione a Zagabria, il 6 gennaio 2010, nella stagione in cui regalò all’Italia l’ultimo oro olimpico al maschile dello sci alpino. A Wengen il 16 gennaio 2022 è diventato, a 37 anni e 29 giorni, lo slalomista più anziano a essere nella top-3 (terzo) del massimo circuito. A questo punto non resta che attendere quel che sarà.