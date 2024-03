Sci alpino, cancellate le ultime prove della discesa di Saalbach. Si torna in gara nel weekend

La seconda prova cronometrata della discesa libera di Saalbach, evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, è stata cancellata. Gli organizzatori hanno deciso di preservare il manto nevoso, considerando le elevate temperature del periodo. La prova minima obbligatoria per garantire la disputa delle gare nel fine settimana è andata in scena oggi. Non ci sarà dunque attività in pista nella giornata di giovedì 21 marzo, sul tracciato austriaco si disputeranno i due superG di sabato e poi le discese del weekend (sabato per le donne, domenica per gli uomini).

Il migliore nella prova maschile era stato lo svizzero Stefan Rogentin, davanti al francese Cyprien Sarrazin e al nostro Mattia Casse. Quarta piazza per l’austriaco Otmar Striedinger a precedere il francese Matthieu Bailet, il connazionale Vincent Kriechamyr e il canadese James Crawford. Soltanto tredicesimo lo svizzero Marco Odermatt, Dominik Paris si è nascosto e ha concluso in 19ma piazza.

La migliore della prova femminile, invece, era stata la tedesca Kira Weidle, davanti alle austriache Ariane Raedler e Cornelia Huetter. Quarta piazza per la nostra Nicol Delago, appena davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e alla statunitense Jacqueline Wiles. Ottava piazza per Federica Brignone, undicesima per Laura Pirovano, 19ma per Marta Bassino appena dietro alla svizzera Lara Gut-Behrami.