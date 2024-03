Scherma, i convocati dell’Italia per il Grand Prix di Budapest: sette azzurri al tabellone principale

Nel weekend dell’8-10 marzo andrà in scena il Grand Prix di spada maschile e femminile a Budapest (Ungheria). Nella capitale magiara si disputeranno soltanto le prove individuali a punteggio maggiorato e non quelle a squadra. Sarà un test probante per l’Italia, che ha già la certezza di avere qualificato i propri atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Alla giornata finale sono già qualificate per ranking Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. Le altre azzurre saranno impegnate nei turni preliminari, con l’obiettivo di raggiungere il tabellone principale: Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

Sul fronte maschile, invece, già ammessi alla giornata finale Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo. Dalle qualificazioni passeranno Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli.

CONVOCATI ITALIA GRAND PRIX SPADA A BUDAPEST

Atlete prova femminile: Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi.

Atleti prova maschile: Davide Di Veroli, Federico Vismara, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Santarelli.