Scherma, domani a Tbilisi ci saranno sei azzurri a caccia del podio nel tabellone principale di spada maschile

È iniziata oggi sulle pedane di Tbilisi (Georgia) la terz’ultima tappa della stagione di Coppa del mondo 2023-2024 per quel concerne la spada maschile. Sono andate in scena le qualificazioni maschili, e domani nel tabellone principale saranno sei gli azzurri che andranno alla caccia del podio.

Erano già ammessi ai trentaduesimi di finale Davide Di Veroli e Federico Vismara, per diritto di ranking. Mentre sono scesi in pedana dieci spadisti convocati dal CT Dario Chiadò per provare a raggiungere i connazionali. Alla fine dei gironi si è qualificato direttamente il solo Simone Mencarelli, autore di una prestazione più che positiva portando a casa cinque dei sei match disputati. Stesso risultato messo a segno anche da Filippo Armaleo, che però è dovuto passare dagli assalti preliminari per via di una differenza tra stoccate messe a segno e subite peggiore (solo una botta la discrepanza con il compagno di squadra).

Non ha avuto problemi Armaleo, che ha superato brillantemente i due avversari che gli sono capitati di fronte, lasciando entrambi a più di dieci lunghezze di differenza. A completare il contingente italiano di domani arrivano dagli assalti preliminari anche Gianpaolo Buzzacchino e Andrea Santarelli, mentre sono quattro gli spadisti che devono dire addio alla competizione. Sconfitta nel turno decisivo per Valerio Cuomo. Stop nel turno precedente invece per Giulio Gaetani, Giacomo Paolini (estromesso nell’incontro tutto italiano da Cuomo) ed Enrico Piatti, che non riesce a dare seguito all’exploit che lo ha visto arrivare fino in finale il mese scorso. Nel primo incontro dopo i gironi si è fermata la corsa William Sica, con il solo Marco Paganelli che non aveva superato i gruppi della truppa azzurra.

Domani dalle ore 6.00 di mattina italiane il via del tabellone principale con il primo turno, e man mano si arriverà a delineare il podio individuale con le fasi finali che saranno alle 15.00. Domenica la chiusura della tre giorni in Georgia con la prova a squadre, l’ultima che assegna punti in chiave Parigi 2024. L’Italia, già qualificata per l’evento a Cinque Cerchi, sarà in pedana con Davide Di Veroli, Federico Vismara, Valerio Cuomo e Andrea Santarelli, alla ricerca di un risultato di prestigio per avvicinarsi al meglio all’appuntamento più importante del quadriennio.