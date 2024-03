Scherma, Arianna Errigo seconda nel Grand Prix di Washington. Favaretto e Batini sfiorano il podio

Si ferma solo all’ultimo assalto il cammino di Arianna Errigo nel Grand Prix di fioretto femminile a Washington. La campionessa azzurra è stata sconfitta in finale dalla beniamina di casa Lee Kiefer, con l’americana che si è imposta con il punteggio di 15-4 sull’azzurra. Per Errigo è il 58° podio della carriera tra Coppa del Mondo e Grand Prix, il secondo stagionale dopo il terzo posto ottenuto a Torino.

In semifinale la monzese aveva spento le speranze americane di un derby in finale, battendo per 15-5 Lauren Scruggs, che si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio, diviso insieme alla tedesca Anne Sauer, battuta nell’altra semifinale dall’inarrestabile Kiefer per 15-6.

Il cammino di Errigo era cominciato con la vittoria sull’americana Alina Lee per 15-9, poi il successivo complicato successo sulla giapponese Sumire Tsuji per 15-13. Negli ottavi il 15-11 alla canadese Jessica Guo, mentre nei quarti è arrivata la vittoria nel derby azzurro contro Martina Favaretto, con Errigo che si è imposta con il punteggio di 15-10.

Oltre a Favaretto, sfiora il podio anche Martina Batini, anche lei sconfitta nei quarti di finale. La toscana si è arresa alla tedesca Sauer per 15-12. Ben due i derby italiani agli ottavi ed in uno proprio Batini protagonista con il successo per 15-11 su Camilla Mancini, mentre nell’altro Martina Favaretto aveva battuto Francesca Palumbo per 10-9.

Sempre agli ottavi è stata eliminata Alice Volpi, sconfitta dall’americana Scrugg con il punteggio di 15-8. La statunitense ha sconfitto nei sedicesimi anche Anna Cristino per 15-10. Fuori al primo assalto Erica Cipressa, Giulia Amore ed Aurora Grandis.