Salto con gli sci femminile, Kvandal batte Opseth nella gara di volo a Vikersund. Nika Prevc vince la Coppa del Mondo

Grande spettacolo in apertura di giornata sul trampolino di volo di Vikersund per l’unica gara femminile rimasta in programma nel weekend e valevole come penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di salto con gli sci. Eirin Maria Kvandal e Silje Opseth hanno dominato la scena, regalando alla Norvegia padrona di casa una doppietta impressionante considerando i distacchi rifilati alla concorrenza.

Alla fine è stata Kvandal ad avere la meglio, firmando il miglior punteggio in entrambe le serie anche grazie alla compensazione per una stanga di partenza più bassa rispetto alle altre e regolando la compagna di squadra Opseth per 6 punti. La fenomenale 22enne scandinava si aggiudica così anche il successo finale nella classifica generale del Raw Air Tournament, confermando il suo talento sconfinato anche in un contesto come il Vikersundbakken HS240.

Opseth può comunque sorridere per aver stabilito il nuovo record del mondo ufficiale (in allenamento era arrivata anche a 236,5 metri, però cadendo) con 230,5 metri, pagando dazio per aver ottenuto questa misura da 3 stanghe più in alto rispetto a Kvandal (212 metri) nella seconda serie. Podio completato in terza posizione dalla slovena Ema Klinec a 55.3 punti dalla vetta, dopo aver vinto nella passata stagione la “gara test” andata in scena proprio a Vikersund ma non valevole per il circuito maggiore.

L’altra grande notizia di giornata è ovviamente il trionfo aritmetico di Nika Prevc (oggi 11ma) nella classifica generale di Coppa del Mondo. La diciannovenne slovena, quando manca un solo evento al termine della stagione, ha conservato infatti ben 189 punti di vantaggio sull’austriaca Eva Pinkelnig (oggi nona) e può dunque già festeggiare la conquista della sua prima Sfera di Cristallo.