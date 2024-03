Salto con gli sci femminile, Annika Sieff centra la prima top10 a Oslo. Vince Opseth su serie secca

Buone notizie per i colori azzurri al termine della prima delle due competizione individuali previste nel weekend sul trampolino grande HS134 di Oslo Holmenkollen (in Norvegia), in occasione della quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci valevole anche come primo atto del Raw Air Tournament.

Annika Sieff ha archiviato il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore di salto speciale (dopo essere salita anche sul podio nella Coppa del Mondo di combinata nordica), conquistando un prezioso nono posto in una gara caratterizzata da una sola serie, in seguito alla cancellazione della seconda parte dell’evento a causa di condizioni meteo estreme con il vento.

Prima top10 della stagione per la Nazionale italiana femminile, che mette a referto quest’oggi altri due piazzamenti in zona punti con Lara Malsiner 24ma e Jessica Malsiner 30ma. La vittoria è andata alla padrona di casa norvegese Silje Opseth, che ha trionfato (facendo valere le sue qualità aerodinamiche in fase di volo) con un vantaggio di 3.3 punti sulla tedesca Katharina Schmid e 4.3 punti su Eirin Maria Kvandal (che ha saltato però da 5 stanghe più in basso rispetto alle altre big, senza incassare il bonus della compensazione).

In ottica classifica generale di Coppa del Mondo, la slovena Nika Prevc si è difesa abbastanza bene conquistando una sesta posizione subito alle spalle della sua prima inseguitrice Eva Pinkelnig, oggi quinta, e conservando un margine di 169 punti sull’austriaca.