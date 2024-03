Rugby, Lyons-Colorno 41-28 nel quinto match della Serie A élite Cup. Rinviata Mogliano Veneto-Fiamme Oro

Giunge a metà percorso la Serie A élite Cup 2024 di rugby, che vede coinvolte cinque squadre cadette delle società del massimo campionato italiano, ovvero Lyons, Colorno, Fiamme Oro, Mogliano Veneto e Rangers Vicenza.

Nel quinto incontro dei dieci previsti nel girone unico con partite di sola andata, i Lyons superano il Colorno per 41-28 e si portano in testa alla classifica scavalcando i Rangers Vicenza, che però hanno giocato una partita in meno.

Il match tra Mogliano Veneto e Fiamme Oro, previsto domani alle ore 14.30, invece, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del grave lutto che ha colpito il Villorba, per la scomparsa improvvisa di Leonardo Florian, giocatore 23enne che sarebbe dovuto scendere in campo con la maglia del Mogliano e che aveva già esordito nella competizione, nel match perso dai veneti contro i Lyons il 4 febbraio scorso.

SERIE A ELITE CUP 2024 RUGBY

Risultati

Lyons v Colorno 41-28

Mogliano Veneto v Fiamme Oro RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Riposa: Rangers Vicenza

Classifica

Lyons 10 punti (3 partite giocate)

Rangers Vicenza 9 (2)

Fiamme Oro 5 (2)

Colorno 2 (2)

Mogliano Veneto 0 (1)