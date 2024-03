Rugby femminile, Villorba sfiderà Valsugana nella Finale Scudetto! Calvisano saluta la Serie A élite

Con un turno d’anticipo arrivano tutti i verdetti sia nel Girone Playoff che nel Girone Playout della Serie A élite 2023-2024 di rugby femminile: sarà il Villorba a sfidare il Valsugana Padova nella Finale Scudetto, mentre il Calvisano saluta matematicamente il massimo campionato.

Nel Girone Playoff il Colorno batte il CUS Milano per 22-11: le Furie Rosse scavalcano le Erinni in classifica e, soprattutto, spediscono aritmeticamente il Villorba alla Finale Scudetto contro il Valsugana. Sarà ancora una volta la sfida tra Ricce e Valsugirls ad animare l’ultimo atto stagionale.

Arriva la benedizione della matematica anche nel Girone Playout: il Calvisano cede in casa al Benetton Treviso per 14-24 e retrocede con un turno d’anticipo. Le Calvignare dunque tornano in Cadetteria dopo un solo anno di massima serie, mentre le Red Panthers possono festeggiare la salvezza.

Ora il campionato osserverà una lunga pausa per il Sei Nazioni femminile, durante la quale potrebbe essere fissato il recupero del match tra CUS Torino e Capitolina, calendarizzato per oggi ma rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo.

Il 17 marzo ed il 7 aprile sono in calendario le semifinali della Coppa Conference (finale secca in data da destinarsi), poi nel fine settimana del 18-19 maggio si disputerà l’ultimo turno, ormai ininfluente, ed infine il sipario sulla stagione calerà con la Finale Scudetto in programma nel fine settimana del 25-26 maggio.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Serie A Elite Femminile – II fase, V giornata

Girone Playoff

Sabato 2 marzo 2024, 17:00, Padova, Campo Valsugana

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby 20-5 (4-0)

Domenica 3 marzo 2024, 12:30, Colorno, Campo Paolo Pavesi

Furie Rosse Rugby Colorno v CUS Milano Rugby 22-11 (5-0)

Classifica

Valsugana Rugby Padova 24, Arredissima Villorba Rugby 13, Furie Rosse Rugby Colorno 6, CUS Milano Rugby 5.

Girone Playout

Domenica 3 marzo 2024, 14:30, Calvisano, Pata Stadium (In diretta su DAZN)

Rugby Calvisano v Benetton Rugby Treviso 14-24 (0-5)

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI CAUSA MALTEMPO

Iveco Cus Torino v Unione Rugby Capitolina

Classifica

Unione Rugby Capitolina* 17, Iveco Cus Torino* 16, Benetton Rugby Treviso 11, Rugby Calvisano 0.

* = una partita in meno.

TABELLINI

Colorno, domenica 3 Marzo

Serie A Élite Femminile, V giornata Seconda Fase Palyoff

Furie Rosse Colorno vs CUS Milano 22-11 (12-8)

Marcatori: pt. 6’ Baracchetti (0-5); 20’ m. Antonazzo (7-12); 28’ m. Locatelli (12-5); 37’ c.p. Verocai (12-8) st. 7’ c.p. Verocai (12-11); 17’ m. Antonazzo (17-11); 25’ m. Antonazzo (22-11).

Furie Rosse Rugby Colorno: Borja; Ruggio (s.t.20’ Bortolotti), Buso (s.t. 8’ Catellani), Mannini; Serio (s.t.26’ Bonaldo); Capurro, Bertelé (s.t. 26’ Rosini); Antonazzo, Cheli; Jelic (s.t.5’ Andreoli), Prosperococco (s.t.12’ Fernandez); Locatelli (CAP); Casolin, Tedeschi (s.t. 26’ Boledi), Cuoghi (s.t. 20’ Rexhepi). All. Mordacci

CUS Milano: Verocai (17’s.t Cavina Gaia); Mora, Maffia, Severgnini (19’s.t. Calini), Fujimoto (30’ s.t. Curto) ; Paganini, Barachetti; Cavina Giulia, Satragno (33’s.t. Giampaglia) , Ivashchenko; Elemi (cap), Pagani; Turolla (30’ pt Foscato), Fernandez (23’ s.t Gaglia),Cassaghi. A disposizione: Logoteta, Galleani. All. Rigosa

Arbitro: Cagnin, Francesco.

Cartellini: nessuno.

Calciatrici: Borja (COL) 1/5; Verocai (MIL) 2/4.

Note: Pomeriggio nuvoloso, campo sintetico, circa 200 spettatori.

Calvisano BS, domenica 03 marzo 2024

Serie A Elite Femminile, 5ª giornata Playout

Rugby Calvisano vs Benetton Rugby 14-24 (14-12)

Marcatori: p.t. 10’ m. Mazzoleni tr Signorini (7-0); 12’ m. Menotti tr Magatti (7-7)) 37’ m. Este (7-12); 40’ m. Sberna tr Signorini (14-12); s.t. 48’ m. Magatti tr Magatti (14-19); s.t. 58’ m. Magatti (14-24).

Rugby Calvisano: Romersa; Marzocchi, Moioli, Ramirez, Domeneghini; Pirpiliu, Mazzoleni; Armanasco, Sberna (C), Bonvicini (46’Seck); Zazzera, Signorini; Caso, Costantini, Rossi. A disposizione: Vezzoli, Lò, Saputo, Guerra, Pasquali, Ghironzi. All. Pinna.

Benetton Rugby: Agosta; Menotti, Magatti, Pellizzon, Barattin (9’ Giacomazzo); Dall’Antonia, Campigotto; Giacomini, Tognon, Celli; Segato (9’ Stocco), Este; Franco (61’Bacci), Fent (C), Bottaro (61’ Sandron). A disposizione: Bado, Geissbhuler, Lera, Zorzi. All. Zani-Candiago.

Arbitro: Locatelli.

Cartellini: 72’ Giallo Fent (Ben).

Calciatori: Signorini 2/2, Magatti 2/5.

Note: Pomeriggio nuvoloso, terreno in discrete condizioni, spettatori 300 circa.