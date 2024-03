Rugby femminile, Valsugana batte Villorba per 20-5 nell’anticipo della Serie A élite

Nell’anticipo della quinta e penultima giornata del Girone Playoff della Serie A élite 2023-2024 di rugby femminile il Valsugana Padova batte il Villorba per 20-5, per la prima volta in stagione non incamera il punto di bonus offensivo, ma tiene aperta la corsa per il secondo posto che vale la Finale Scudetto.

Domani infatti il CUS Milano, vincendo in casa del Colorno, andrebbe poi a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto del 19 maggio contro il Villorba, dopo la pausa per il Sei Nazioni femminile, altrimenti il match dell’ultimo turno sarà del tutto ininfluente.

Potenzialmente decisivo anche questo turno del Girone Playout, nonostante il rinvio a data da destinarsi, a causa del maltempo, del match tra CUS Torino e Capitolina: si affronteranno Calvisano e Benetton e le padrone di casa saranno costrette a vincere per non salutare matematicamente il massimo campionato.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Serie A Elite Femminile – II fase, V giornata

Girone Playoff

Sabato 2 marzo 2024, 17:00, Padova, Campo Valsugana

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby 20-5 (4-0)

Domenica 3 marzo 2024, 12:30, Colorno, Campo Paolo Pavesi

Furie Rosse Rugby Colorno v CUS Milano Rugby

Classifica

Valsugana Rugby Padova 24, Arredissima Villorba Rugby 13, CUS Milano Rugby 5*, Furie Rosse Rugby Colorno 1*.

* = una partita in meno.

Girone Playout

Domenica 3 marzo 2024, 14:30, Calvisano, Pata Stadium (In diretta su DAZN)

Rugby Calvisano v Benetton Rugby Treviso

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI CAUSA MALTEMPO

Iveco Cus Torino v Unione Rugby Capitolina

Classifica

Unione Rugby Capitolina 17, Iveco Cus Torino 16, Benetton Rugby Treviso 5, Rugby Calvisano 0.

TABELLINO

Padova – Campo Valsugana Rugby Padova, sabato 2 marzo 2024

Serie A Elite Femminile, V giornata

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby 20-5 (12-0)

Marcatori: p.t. 1’ m. Stefan tr Sillari (7-0), 11’ m. Ostuni Minuzzi (12-0) s.t. 46’ m. D’Incà (12-5), 66’ cp Sillari (15-5), 78’ m. Benini (20-5).

Valsugana Rugby Padova: Zampieri; Ostuni Minuzzi, Sillari, Cheval (71’ Bitonci), Rasi; Stevanin, Stefan (C); Giordano, Tonellotto (73’ Da Lio R.), Margotti (71’ Belluco); Della Sala, Costantini; Fortuna (41’ Gai), Cerato (73’ Da Lio E.), Jeni (41’ Benini). A disposizione: Zeni, Ravani. All. Bezzati.

Arredissima Villorba Rugby: Capomaggi; Busana, D’Incà, Busato, Muzzo; Cavina (77’ Brugnerotto), Barattin (C); Bragante (77’ Tiani), Triolo, Copat (71’ Gazzi); Frangipani, Parise (65’ Puppin); Zanette, Gurioli, Stecca. A disposizione: Pegorer, Crivellaro, Nascimben, Bonotto. All. Tubia.

Arbitro: Bonato, Riccardo. I giud.linea: Lazzarini, Roberto. II giud. linea: Argenton, Thomas.

Cartellini: 71’ giallo Zanette (VIL).

Calciatori: Sillari 2/4 (VAL), Capomaggi 0/1 (VIL).

Note: Pomeriggio piovigginoso, campo pesante, presenti circa 200 spettatori.