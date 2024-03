Roger Federer dà i suoi favoriti per Indian Wells: “Djokovic è il candidato principale, ma Sinner e Alcaraz…”

Un parere interessato. Roger Federer ha lasciato ormai il mondo del tennis agonistico, ma il suo interesse c’è sempre rispetto ai temi d’attualità. In questi giorni tiene banco il Masters1000 di Indian Wells e il parterre è di quelli importanti. Il primo della lista è Novak Djokovic, tornato a giocare in California dopo non aver potuto prendervi parte per la questione legata al vaccino anti-Covid.

Federer, a San Francisco per annunciare quella che sarà la venue dell’edizione 2025 della Laver Cup, manifestazione di cui è co-organizzatore e che tra due anni si svolgerà all’interno del complesso del Chase Center, ha espresso anzitutto le sue valutazioni sul futuro del tennis.

“Il tennis è un grande sport ed è importante inseguire i propri sogni. Ma per diventare un professionista occorre ascoltare i tuoi coach, i tuoi genitori, dare il tuo meglio ed essere forti perché non tutti i giorni ti sentirai felice di andare a giocare tennis. Devi faticare, bisogna farlo, si possono avere grandi sogni e grandi aspettative e per provare a realizzarle occorre circondarsi delle giuste persone“, ha dichiarato Federer ai microfoni della NBC.

A segno cinque volte nel celebre torneo californiano, l’ex campione svizzero ha espresso quali possano essere i favoriti per il successo finale, con un pensiero anche al suo amico Rafa Nadal: “Credo che Djokovic sia il grande favorito. Poi c’é Sinner che dopo gli Australian Open non ha ancora perso una partita, e poi Alcaraz che è tornato a giocare ed è il campione in carica. Penso che il vincitore sarà uno di questi tre. Sfortunatamente Nadal ha dovuto ritirarsi“.