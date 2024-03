Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Miami? Montepremi vertiginoso. E se vince il torneo…

Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha letteralmente surclassato il russo Daniil Medvedev in due rapidissimi set, travolgendo il numero 4 del mondo con il perentorio punteggio di 6-1, 6-2. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto l’avversario per la quinta volta consecutiva, replicando il successo ottenuto un paio di mesi fa nell’atto conclusivo degli Australian Open. All’azzurro è bastata poco più di un’ora per chiudere i conti sul cemento statunitense e raggiungere la finale come dodici mesi fa, quando perse proprio contro Medvedev.

Doveva essere una partita complicata ed equilibrata, invece si è rivelata una recita a senso unico e senza la benché minima discussione, a dimostrazione dello strapotere del numero 3 del ranking ATP. Jannik Sinner tornerà in campo domenica 31 marzo: sarà una Pasqua con il nostro portacolori in campo in Florida contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il 22enne punta a conquistare il terzo torneo della stagione e il secondo Masters 1000 della carriera, ma soprattutto alzando al cielo il trofeo diventerebbe anche il nuovo numero 2 del mondo, operando il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Si tratta di un risultato di grande rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la qualificazione alla finale del Masters 1000 di Miami? L’assegno è molto interessante, visto che stiamo parlando di 585.000 dollari statunitensi (circa 542.000 euro). E se vincesse il torneo? Il trionfatore di Miami farà festa con 1,1 milioni di dollari (circa 1,02 milioni di euro).

MONTEPREMI JANNIK SINNER CON LA FINALE A MIAMI

585.000 dollari statunitensi (circa 542.000 euro).

E SE VINCESSE IL TORNEO…

1,1 milioni di dollari (circa 1,02 milioni di euro).