Quanti punti ATP vale Sinner-Medvedev? Il bottino in palio e gli scenari di classifica

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Miami, che andrà in scena venerdì 29 marzo sul cemento statunitense. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra il numero 3 e il numero 4 al mondo, entrambi desiderosi di raggiungere l’atto conclusivo del prestigioso torneo. Sarà la rivincita della finale degli Australian Open disputata un paio di mesi fa e vinta dal tennista italiano con una strepitosa rimonta da 0-2, necessaria per alzare al cielo il primo Slam della carriera.

Jannik Sinner scenderà in campo per provare a raggiungere nuovamente il match per il titolo proprio come riuscì a fare dodici mesi fa, con la consapevolezza di avere vinto gli ultimi quattro precedenti contro il russo. Il fuoriclasse altoatesino non è probabilmente nel suo miglior momento di forma, ma ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e chiudere brillantemente un primo trimestre da urlo caratterizzato dai sigilli a Melbourne e Rotterdam e dalla semifinale a Indian Wells.

Jannik Sinner può ancora diventare numero 2 del ranking ATP al termine del Masters 1000 di Miami, ma deve vincere il torneo e contestualmente sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz perde ai quarti di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov. In questo caso, infatti, l’azzurro volerebbe a quota 8.710 punti e scavalcherebbe l’iberico, che rimarrebbe fermo a 8.645. La partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev mette in palio 250 punti, che si aggiungono ai 400 già incamerati da entrambi con l’approdo in semifinale.

La qualificazione alla finale di un Masters 1000 assicura infatti 650 punti complessivi: se il nostro portacolori riuscisse nell’intento volerebbe a quota 8.360 punti (ora è fermo a 8.110 punti). Medvedev potrebbe passare dagli attuali 7.165 punti (è quarto in graduatoria) a 7.415 e poi eventualmente a 7.765 alzando al cielo il trofeo.

QUANTI PUNTI ATP VALE SINNER-MEDVEDEV

250 punti, che si sommano ai 400 già acquisiti per la qualificazione alle semifinali per un totale di 650 punti complessivi.

Sinner passerebbe da 8.110 a 8.360 punti, Medvedev da 7.165 a 7.415.