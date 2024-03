Quante posizioni guadagna Arnaldi a Indian Wells? Proiezioni e obiettivo top-40

Matteo Arnaldi ha esordio con una vittoria nel Masters1000 di Indian Wells 2024. Il ligure ha sconfitto in due tie-break il francese Luca Van Assche e ha ottenuto la qualificazione al secondo turno del prestigioso torneo californiano. Con questo riscontro, Arnaldi si è portato al n.37 virtuale della classifica mondiale, ma chiaramente si tratta di una situazione parziale.

Si dovrà tener conto di quanto faranno altri tennisti che sono al via del 1000 californiano, oltre al fatto che Matteo nel prossimo round se la vedrà contro il n.2 del ranking, Carlos Alcaraz, vincitore di questo evento l’anno passato. Da ciò si può comprendere quanto sarà complicato per l’allievo di Alessandro Petrone proseguire nella scalata del ranking ATP.

Chiaramente, se Matteo si rendesse protagonista dell’impresa, allora si potrebbe aprire il suo tabellone e pensare di guadagnare punti in classifica non sarebbe sicuramente una chimera. Una situazione che, questa settimana, è coincisa con la posizione di n.40 del mondo, vedremo a questo punto come evolverà.

Di seguito le varie possibilità:

PROIEZIONI RANKING ATP ARNALDI – INDIAN WELLS 2024

Ranking al 4 marzo: numero 40, 1.066 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione al secondo turno: numero 37, 1.096 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione al terzo turno: numero 37, 1.116 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione agli ottavi di finale: numero 36, 1.166 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti di finale: numero 30, 1.266 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali: numero 25, 1.466 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla Finale: numero 23, 1.716 punti.

Ranking virtuale con la vittoria del torneo: numero 17, 2.066 punti.