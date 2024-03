Quando gioca Sinner stasera a Indian Wells? C’è il cambio di fuso orario in California

Jannik Sinner affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff al secondo turno del Masters 1000 di Indian Welles. Il tennista italiano, reduce dal sigillo all’esordio contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, incrocerà il rognoso teutonico sul cemento statunitense. L’appuntamento è per la tarda serata italiana di domenica 10 marzo.

La sessione sul Campo Centrale inizierà alle ore 19.00 italiane con il confronto femminile tra la polacca Swiatek e la ceca Noskova, poi a seguire (non prima delle ore 21.00 italiane) ci sarà spazio per la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger-Aliassime. Al termine toccherà al nostro portacolori, che nella prima parte della stagione ha vinto Australian Open e ATP 500 di Rotterdam.

Il numero 3 del mondo affronterà il numero 25 del ranking ATP. Il 22enne partirà con tutti i favori del pronostico contro il 33enne, non ci sono precedenti tra i due giocatori. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, dove si affronterebbe il vincente della sfida tra lo statunitense Ben Shelton e l’argentino Francisco Cerundolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Struff, secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. La partita sarà trasmessa in diretta tv su ; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani: in California c’è stato il cambio dell’ora nella notte e ora sono indietro di otto ore rispetto a noi (fino a ieri erano nove).

QUANDO GIOCA SINNER QUESTA SERA A INDIAN WELLS

Domenica 10 marzo

Terzo match dalle ore 19.00 Jannik Sinner vs Jan-Lennard Struff – Diretta tv su Sky Sport Tennis; Sky Sport Uno dalle ore 23.30

In precedenza, a partire dalle ore 19.00 sul Campo Centrale, si giocano: Swiatek-Noskova, Auger Aliassime-Alcaraz (non prima delle ore 21.00). Al termine toccherà a Jannik Sinner.

COME VEDERE SINNER-STRUFF IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201), dalle ore 23.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.