Quando gioca Sinner le prossime partite: date e possibili orari dai quarti alla finale a Indian Wells

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino affronterà il ceco Jiri Lehecka, che mai si era spinto così avanti in carriera in un torneo di questa caratura. L’obiettivo è quello di provare a vincere il suo secondo 1000 della carriera, con l’azzurro che è arrivato a quota diciotto vittorie consecutive.

Lehecka si dimostra dunque un avversario nel momento migliore della carriera per un Sinner che comunque è in una versione rullo compressore davvero incredibile. Il ceco dovrà alzare ulteriormente il livello contro l’altoatesino, che ha assolutamente messo nel mirino l’eventuale semifinale di sabato con Carlos Alcaraz (lo spagnolo deve prima battere Alexander Zverev), dove ci si giocherà anche la seconda posizione della classifica mondiale.

In caso di ulteriori vittorie ci sarà la finale domenica dalle ore 22.00. Il principale indiziato nella parte alta del tabellone sembra essere il russo Daniil Medvedev, in un possibile clamoroso remake della finale degli Australian Open.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jannik Sinner-Ben Shelton, match valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO SINNER INDIAN WELLS 2024

Giovedì 14 Marzo 2024

Alle 19.00 o alle ore 2.00 di venerdì 15 – Match dei quarti di finale contro Lehecka

Sabato 16 Marzo 2024

Dalle 19.00 – Semifinali

Domenica 17 Marzo 2024

Non prima delle 22.00 – Finale Maschile

PROGRAMMA PARTITE SINNER INDIAN WELLS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport