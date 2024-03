Piacenza-Milano oggi in tv, orario gara-5 playoff Superlega volley 2024: dove vederla, programma, streaming

Oggi mercoledì 27 marzo (ore 20.30) si gioca Piacenza-Milano, gara-5 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. Al PalaBanca va in scena la decisiva bella: chi vince si qualifica in semifinale e affronterà Perugia, chi perde viene escluso dalla lotta per il tricolore. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante nella tana dei Lupi, che avranno il vantaggio del fattore campo in chiusura di una serie che ha già regalato grandi emozioni.

Milano ha vinto la prima partita, Piacenza si è imposta nelle due successive e poi si è issata sul 2-0 e 19-17 in gara-4, ma ha subito la clamorosa rimonta dei meneghini e così la serie è arrivata allo scontro da dentro o fuori. La terza forza della regular season ospiterà la quarta classifica in Superlega.

Piacenza si farà trascinare dall’opposto Yuri Romanò, dagli schiacciatori Yoandy Leal e Ricardo Lucarelli, dal centrale Robertlandy Simon. Milano risponderà con il bomber Ferre Reggers, con gli schiacciatori Matey Kaziyki, Osniel Mergarejo, Yuki Ishikawa, con i centrali Marco Vitelli e Agustin Loser.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Piacenza-Milano, gara-5 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PIACENZA-MILANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 27 marzo

Ore 20.30 Playoff Scudetto, quarti di finale: Gara-5, Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PIACENZA-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming:Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.