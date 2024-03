LIVE Civitanova-Monza, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gara-5 decisiva per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 4 dei quarti di finale dei playoff di Superlega di pallavolo 2023-2024 tra Lube Civitanova e Mint Monza. Quella dell’Eurosuole Forum è la gara della verità nella serie che vale la semifinale dei playoff di Superlega al termine di una sfida che ha regalato grandi emozioni.

Civitanova dimostra una capacità speciale nel recuperare partite: è nota per la sua tenacia, resistendo fino all’ultimo punto e ottenendo risultati sorprendenti anche in passato. Questa serie non fa eccezione, poiché ha ribadito le sue caratteristiche vincenti che le hanno permesso di sorprendere negli ultimi campionati. Nonostante la Mint Monza fosse in vantaggio dopo le prime due partite, la Lube è riuscita a ribaltare la situazione, portando la serie al decisivo match in casa proprio dei marchigiani.

I due tie break che hanno portato al pareggio di Civitanova nella serie, hanno dimostrato che la squadra marchigiana, nonostante la sfida si sia sovrapposta alla semifinale di Champions persa contro Trento, è giunta al momento cruciale della stagione in ottima forma fisica. Infatti, non si può ottenere una vittoria dopo 140 minuti di battaglia senza essere al meglio. D’altro canto, a Monza ha mancato il colpo finale, ma non si può negare che la Mint abbia giocato bene le gare 3 e 4. Analizzando l’incontro di domenica pomeriggio a Monza, emerge che la Mint è stata superiore in attacco, ricezione e muro. Tuttavia, ha commesso alcuni errori non forzati in più e quando si gioca ad alti livelli, anche piccoli errori possono fare la differenza in una partita equilibrata.

Difficilmente i due tecnici si sposteranno dagli starting seven utilizzati nell’ultima sfida. Civitanova, dunque schiererà De Cecco in regia, Zaytsev, tornato nel ruolo che ha ricoperto per tanti anni, opposto, i centrali Chinenyeze e Anzani al centro, Yant e Nikolov in banda con Balaso libero. Eccheli, invece, si affiderà a Fernando Cachopa Kreling in regia, a Szwarc opposto, i centrali Galassi e Di Martino, le bande Maar e Takahashi e il libero Gaggini.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara 4 dei quarti di finale dei playoff di Superlega di pallavolo 2023-2024 tra Lube Civitanova e Mint Monza, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!