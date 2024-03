Civitanova-Monza oggi in tv, orario gara-5 playoff Superlega volley 2024: dove vederla, programma, streaming

Oggi mercoledì 27 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Monza, gara-5 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum va in scena la decisiva bella: chi vince si qualifica in semifinale e affronterà Trento, chi perde viene escluso dalla lotta per il tricolore. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante nella tana della Lube, che avrà il vantaggio del fattore campo in chiusura di una serie che ha già regalato grandi emozioni.

Monza ha vinto le prime due partite, ma Civitanova è riuscita a recuperare imponendosi al tie-break nei fue successivi incontri. I cucinieri potrebbero partire con i favori del pronostico, ma i brianzoli hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per tenere testa alla compagine brianzola e hanno già vinto in trasferta in gara-1.

Civitanova si farà trascinare dagli attaccanti Aleksandar Nikolov, Marlon Yant Herrera, Adis Lagumdzija e Ivan Zaytsev sotto la regia di Luciano De Cecco. Monza verrà guidata da Stephen Maar, Ran Takahashi, Arthur Swarc e dai centrali Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Monza, gara-5 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-MONZA VOLLEY OGGI

Mercoledì 27 marzo

Ore 20.30 Playoff Scudetto, quarti di finale: Gara-5, Cucine Lube Civitanova vs Mint Vero Volley – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA CIVITANOVA-MONZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.