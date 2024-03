LIVE Piacenza-Milano, Superlega volley 2024 in DIRETTA: la ‘bella’ vale l’accesso tra le prime quattro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Piacenza-Milano, match valido per gara-5 dei quarti di finale della SuperLega di volley maschile 2023-2024. Una prima fase di play-off subito molto combattuta, a dimostrazione che il nostro Campionato è il più forte ed equilibrato al mondo, questa sera scopriremo le ultime due finaliste.

Piacenza è stata alle prese con una Regular Season ricca di alti e bassi, ma è comunque riuscita a strappare il terzo posto finale, mentre Milano si è dovuta accontentare della sesta moneta in una classifica molto corta. Piacenza ha avuto il match point nella scorsa gara, Lucarelli e compagni, dopo aver perso gara-1, erano infatti riusciti a portare la serie sul 2-1, ma in campo nemico non è riuscita a chiudere la pratica. Queste due squadre si conoscono alla perfezione, si sono ormai affrontate ben 7 volte in stagione, con Piacenza capace di imporsi in 4 occasioni. Sulla carta ci si aspetta un match equilibrato, come spesso successo in questa serie, Piacenza è capace di raggiungere picchi di gioco superiori, ma molto spesso incappa anche in passaggi a vuoto importanti, i dettagli potrebbero fare la differenza. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale Perugia, formazione capace di sbarazzarsi con un secco 3-0 di Verona.

