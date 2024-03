ATP Miami 2024 oggi in tv: orari quarti di finale singolare maschile, ordine di gioco 27 marzo, programma, streaming

Oggi, mercoledì 27 marzo, andranno in scena i primi due quarti di finale del tabellone del Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida andranno in scena gli incontri della parte bassa del main draw degli uomini, mentre domani sono previsti quelli della parte alta. Jannik Sinner, quindi, sarà in campo.

L’altoatesino (n.3 del mondo) giocherà contro il ceco Tomas Machac (n.60 del ranking). Sinner si è imposto negli ottavi contro l’australiano Christopher O’Connell e affronterà una delle sorprese di questo torneo. Un avversario non semplice per il livello di gioco che sta esprimendo, ma Jannik vorrà far valere il suo status di tennista di alto livello e raggiungere le semifinali.

Il secondo quarto previsto è quello tra il russo Daniil Medvedev (n.4 del ranking) e il cileno Nicolas Jarry (testa di serie n.22). Il moscovita si è imposto nel turno precedente contro il tedesco Domink Koepfer, soffrendo solo un po’ il primo set 7-6 (5) e poi dilagando nel secondo (6-0). Dall’altra parte del campo risponderà presente il sudamericano, uscito vittorioso dalla sfida contro il norvegese Casper Ruud (n.8 del mondo)

I quarti di finale del tabellone maschile del Masters1000 di Miami, in programma quest’oggi (mercoledì 27 marzo), sarà trasmessi in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della sfida di Jannik Sinner.

ATP MIAMI 2024 OGGI

Mercoledì 27 marzo

Campo Centrale – Inizio ore 18.00 italiane

C. Garcia (23) vs D. Collins WTA

Non prima delle 20.00 italiane

J. Sinner (2) vs T. Machac

Non prima delle 00.00 italiane del 28 marzo

E. Alexandrova (14) vs J. Pegula (5)

Non prima del 01.30 italiane del 28 marzo

N. Jarry (22) vs D. Medvedev (3)

PROGRAMMA ATP MIAMI 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport (Sinner vs Machac)