Perché la discesa di Saalbach è stata cancellata: salta l’ultima gara della stagione

AGGIORNAMENTO ORE 12.40

La discesa maschile è stata definitivamente cancellata: salta così l’ultima gara della stagione. La Coppa di specialità va all’elvetico Marco Odermatt, primo a quota 552 punti, davanti al transalpino Cyprien Sarrazin, secondo con 510, mentre l’azzurro Dominik Paris chiude terzo con 342. Odermatt aveva già vinto da tempo la Coppa del Mondo generale, ma non è riuscito, a causa di questa cancellazione, a stabilire in solitaria il primato di successi in una stagione, fermandosi a quota 13. Per ottenere il record in solitaria avrebbe dovuto raggiungere oggi quota 14.

Alle ore 12.30 si prenderà la decisione definitiva sull’eventuale disputa della discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: a Saalbach, in Austria, la gara, inizialmente prevista alle ore 11.15, è stata spostata alle ore 13.00, ultima finestra possibile per la partenza.

Tutto ciò a causa delle condizioni climatiche e della neve caduta sulla pista “Ulli Maier”, con gli organizzatori che stanno facendo di tutto per sistemare la pista e far partire la gara in maniera regolare: è stata infatti rimossa gran parte della neve caduta nella notte.

L’ultima possibilità per la partenza, come detto, è fissata alle 13.00, con la decisione definitiva che verrà presa alle 12.30. In palio la Coppa di specialità, con Odermatt primo a quota 552 punti e Sarrazin secondo con 510, mentre Dominik Paris, terzo con 342, è fuori dai giochi.