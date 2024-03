Perché è stato rinviato il match di Berrettini a Phoenix: causa, punteggio e nuovo programma

L’incontro tra Matteo Berrettini e Arthur Cazaux, valevole come secondo turno del Challenger 175 di Phoenix 2024, è stato interrotto al termine del primo set causa pioggia. La prosecuzione del match è prevista a questo punto nella serata italiana di venerdì 15 marzo, come seconda partita sul campo centrale dalle ore 20.00 (dopo Kudla-Van Assche) ma sicuramente non prima delle ore 21.00.

Si ripartirà dal punteggio di 6-3 in favore del francese, che si era aggiudicato la frazione inaugurale grazie ad un solo break. In realtà, anche durante il primo set (sul 2-1 per Cazaux), si era verificata una breve sospensione per pioggia durata circa venti minuti mentre l’interruzione definitiva si è poi materializzata al termine del parziale con il romano che si apprestava ad affrontare il primo turno di servizio del secondo set.

La prosecuzione di Berrettini-Cazaux, in programma questa sera non prima delle ore 21.00 italiane, sarà visibile in diretta tv su Supertennis ed in streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO BERRETTINI-CAZAUX PHOENIX 2024

Venerdì 15 marzo – Campo centrale

Dalle ore 20.00 italiane

Denis Kudla (Stati Uniti)-Luca Van Assche (Francia)

A seguire, non prima delle ore 21.00 italiane

Matteo Berrettini (Italia)-Arthur Cazaux (Francia) sospesa sul 3-6 – Supertennis

