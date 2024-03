Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi Sisteron-La Colle-sur-Loup: orari, tv, programma, altimetria.

C’è ancora tanta indecisione su chi vincerà la Parigi-Nizza 2024 e questa sesta tappa da Sisteron a La Colle-sur-Loup potrebbe cominciare a dare alcune indicazioni importanti. Una frazione da 198 chilometri con tanti sali e scendi, con gli uomini di classifica che hanno quasi l’obbligo di muoversi dopo che l’atteso tappone di domani è stato notevolmente modificato.

PERCORSO SESTA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024

Saranno quasi 200 chilometri particolarmente movimentati, soprattutto nella seconda parte della tappa. Dopo una sessantina di chilometri abbastanza agevoli, ecco che arrivano una serie di colli da affrontare: Col des Lèques (2ª Cat., 6,6 km al 5%), Col de Luens (2ª Cat., 6,8 km al 4,7%) e Côte de la Blanchette (3ª Cat., 2,9 km al 5,5%). Non è assolutamente finita perchè il gruppo dovrà affrontare ancora altri strappi negli ultimi sessanta chilometri: il Col de Gourdon (2ª Cat., 6,3 km al 4,3%) e la Côte de La Colle-sur-Loup (2ª Cat., 1,8 km al 10%), che tocca anche il 19% di pendenza e sarà l’ultimo GPM della giornata e con il gruppo che passerà per la prima volta sulla linea del traguardo. Questo punto potrebbe dare il via ad alcuni attacchi da lontano, sfruttando anche una complicata discesa di oltre venti chilometri. Non è ancora finita perchè manca l’arrivo a La Colle-sur-Loup, con un ulteriore strappa di seicento metro per tagliare il traguardo.

ALTIMETRIA SESTA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024

FAVORITI SESTA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024

Si muoveranno gli uomini di classifica? L’ultimo GPM con punte al 19% e la successiva discesa sembrano davvero il trampolino perfetto per preparare un attacco. Potrebbe esserci un bellissimo duello tra Remco Evenepoel e Primoz Roglic, ma attenzione anche ad un Mattias Skjelmose, apparso davvero pimpante e con un’ottima gamba nei giorni scorsi. Possono provarci anche i due della Bahrain Pello Bilbao e Santiago Buitrago, sfruttando qualche indecisione nel gruppo. Chi potrebbe tenere tutte queste salite, soprattutto se l’andatura non sarà elevata, è Mads Pedersen, che a quel punto in un arrivo in volata, senza gli altri velocisti, non dovrebbe avere problemi.

ORARI SESTA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024

Orario di partenza: 11.35

Orario di arrivo: 16.30/16.45

SESTA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 16.05, Eurosport2 dalle 15.45

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN, NOW, SkyGo, Discovery+ dalle 14.50, RaiPlay 3 dalle 14.20

Diretta testuale: OA Sport dalle 11.50