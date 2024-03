Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi Chalon-sur-Saône-Mont Brouilly: orari, tv, programma, altimetria. Frazione importante per la classifica

La Parigi-Nizza 2024 entra nella sua fase calda: dopo frazioni dedicate alle ruote veloci e la cronometro a squadre di ieri, arriva una tappa particolarmente dura che sarà il primo vero e proprio spartiacque per la classifica generale.

PERCORSO

Primo arrivo in salita della settimana e frazione dura con oltre 3000 metri di dislivello. Prima salita la non segnalata come GPM di Montagny-Les-Buxy per scaldare i motori, poi la Cote de Saint-Vincent, 2,9 km al 6,3% ma al 13% nell’ultimo chilometro. Dopo il transito da Cluny iniziano gli ultimi 100 chilometri difficili: Col de Boubon (4,4 km al 6%), Cote de Vauxrenard (3.2 km al 6.7%, max 13%), Col de Durbize (2.2 km al 9.4%, max 15%) e il primo transito sul Mont Brouilly (3 km al 7.7%, max 13%). Dopo il traguardo volante di Regnié-Durette (1,3 km al 5%) arriva Les Chappes (5,1 km al 7,3% con punte del 15%, si continua a salire per altri 2,5 km) prima del nuovo passaggio sul Mont Brouilly.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Entreranno in scena gli uomini di classifica in una frazione di tale difficoltà: i principali favoriti saranno Primoz Roglic e Remco Evenepoel, che probabilmente si esibiranno in un duello. Evenepoel occupa la nona posizione nella generale e può provare a prendersi la leadership. Ci proveranno anche gli uomini della UAE Team Emirates, su tutti la maglia gialla Brandon McNulty e Jay Vine. Occhio anche a Mattias Skjelmose e Matteo Jorgenson.

ORARI QUARTA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024

Orario di partenza: 12.00

Orario di arrivo stimato: 16.30

QUARTA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: dalle 16.05 Rai Sport + HD, dalle 15.45 Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport.it e Discovery Plus dalle 14.50, DAZN, NOW, Sky Go dalle 15.45, RaiPlay dalle 16.05

Diretta testuale: OA Sport dalle 14.00