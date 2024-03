Ordine d’arrivo Parigi-Nizza 2024, terza tappa: la UAE Emirates vince la cronometro a squadre

La UAE Emirates ha vinto la terza tappa della Parigi-Nizza. La formazione emiratina si è imposta nella cronometro a squadre di 26,9 km con partenza e arrivo ad Auxerre. Brandon McNulty ha anche conquistato la maglia gialla di leader della classifica generale, giungendo sul traguardo insieme a Joao Almeida, Finn Fisher-Blak, Jay Vine. Successo con quindici secondi di vantaggio nei confronti del Team Jayco AlUla guidato da Michael Matthews, Chris Harper e Luke Plapp.

Terza piazza per la EF Education-EasyPost a 20”. La Soudal-QuickStep di Remco Evenepoel ha tagliato il traguardo con 22 secondi di svantaggio e ora il fuoriclasse belga si trova a 18” dal leader della classifica generale. Stesso tempo per la Ineos Grenadiers del colombiano Egan Bernal (due secondi dietro a Evenepoel in graduatoria), mentre il Team Visma | Lease a Bike non è stato brillantissimo ed è settimo a 38”. Di seguito l’ordine d’arrivo della terza tappa della Parigi-Nizza 2024.

ORDINE D’ARRIVO TERZA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024

1 UAE TEAM EMIRATES 00H 31′ 23” – –

2 TEAM JAYCO ALULA 00H 31′ 38” + 00H 00′ 15” –

3 EF EDUCATION – EASYPOST 00H 31′ 43” + 00H 00′ 20” –

4 SOUDAL QUICK-STEP 00H 31′ 45” + 00H 00′ 22” –

5 INEOS GRENADIERS 00H 31′ 45” + 00H 00′ 22” –

6 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 00H 32′ 01” + 00H 00′ 38” –

7 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 00H 32′ 02” + 00H 00′ 39” –

8 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 00H 32′ 02” + 00H 00′ 39” –

9 COFIDIS 00H 32′ 02” + 00H 00′ 39” –

10 BAHRAIN VICTORIOUS 00H 32′ 05” + 00H 00′ 42” –

11 BORA – HANSGROHE 00H 32′ 17” + 00H 00′ 54” –

12 LOTTO DSTNY 00H 32′ 21” + 00H 00′ 58” –

13 TOTALENERGIES 00H 32′ 23” + 00H 01′ 00” –

14 GROUPAMA-FDJ 00H 32′ 24” + 00H 01′ 01” –

15 ARKEA-B&B HOTELS 00H 32′ 35” + 00H 01′ 12” –

16 TUDOR PRO CYCLING TEAM 00H 32′ 35” + 00H 01′ 12” –

17 LIDL-TREK 00H 32′ 38” + 00H 01′ 15” –

18 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 00H 32′ 46” + 00H 01′ 23” –

19 ALPECIN-DECEUNINCK 00H 32′ 47” + 00H 01′ 24” –

20 ISRAEL – PREMIER TECH 00H 33′ 03” + 00H 01′ 40” –

21 MOVISTAR TEAM 00H 33′ 19” + 00H 01′ 56” –

22 INTERMARCHÉ – WANTY 00H 33′ 32” + 00H 02′ 09” –