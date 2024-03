Pallanuoto: nel posticipo della tredicesima giornata il Rapallo si prende il derby ligure sul Genova

Posticipo tutto ligure nella tredicesima giornata della regular season della Serie A1 di pallanuoto al femminile. Tutto molto facile per il Rapallo che si impone per 19-7 sulla Locatelli Genova agguantando la quarta piazza parziale in classifica. Triplette nell’incontro per Kudella, Bianconi e Grasso alle quali risponde dall’altra parte Eleonora Bianco.

RAPALLO PN-US LUCA LOCATELLI GENOVA 19-7

RAPALLO PN: S. Caso, N. Zanetta 1, U. Gitto 2, A. Milicevic 1, C. Marcialis 2, L. Vanelo 1, G. Gnetti, B. Cabona, P. Kudella 3, D. Vomastkova 1, R. Bianconi 3, G. Lombella 2, L. Pizzimbone, C. Grasso 3. All. Antonucci

US LUCA LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, E. Bianco 3, M. Canepa, A. Banchi, V. Ravenna 2, G. Sponza, M. Minuto, C. Nucifora, I. Rossi, N. Magaglio 1, G. Cappello 1, L. Polidori, S. Stasi, C. Padula. All. Della zuana

Arbitri: Brasiliano e Rondoni

Note

Parziali: 4-2 5-1 5-1 5-3 Bianconi (R) fallisce un rigore (fuori) dopo 7’43” del primo tempo. Milicevic (R) fallisce un rigore (palo) dopo 5’01” del secondo tempo. Ravenna (L) fallisce un rigore (fuori) dopo 7’12” del terzo tempo. Pizzimbone (R) subentra a Caso a metà del quarto tempo. Spettatori: 150 circa.