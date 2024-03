Pallanuoto, il Quinto festeggia la permanenza in Serie A1. Camogli in A2, derby di Roma alla Vis Nova

Giornata dedicata ai derby la quinta del Round Retrocessione della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile: la stracittadina capitolina premia la Vis Nova, che si impone per 8-9 in casa dell’Astra Nuoto, ma non approfitta di questo risultato il Posillipo, battuto nella sfida campana dal Salerno per 13-8.

Retrocede in Serie A2 il Camogli, superato in casa per 10-19 dal Quinto, che invece in un colpo solo può festeggiare la permanenza nel massimo campionato e la contemporanea qualificazione alle semifinali per il 5° posto, che metteranno in palio un posto nell’Euro Cup 2024-2025.

Stracittadina di Roma dai due volti: l’Astra Nuoto parte forte e vola sul 4-0, replica la Vis Nova con un controparziale di 8-2 che pare ribaltare la sfida, ma l’Astra Nuoto trova l’8-8. Decide la sfida la rete in superiorità numerica di Viskovic a 6″ dalla fine, che regala l’8-9 alla Vis Nova.

Il derby ligure regala verdetti: retrocede in A2 il Camogli, che fa partita pari per un quarto ma poi crolla e cede per 10-19 al Quinto, che spacca il match nel secondo quarto e vince in scioltezza. Gli ospiti non solo raggiungono la salvezza diretta, ma vincono aritmeticamente la classifica e staccano il pass per le semifinali per il quinto posto.

A certificare il primato dei genovesi è la battuta d’arresto in cui incappa il Posillipo, sconfitto nella sfida campana dal Salerno, che si impone per 13-8. Gli ospiti partono forte e chiudono il primo quarto sull’1-4, ma i padroni di casa replicano con un parziale di 6-0 che ribalta le sorti del match e portano a casa il successo.

TABELLINI

ASTRA NUOTO ROMA-ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8-9

ASTRA NUOTO ROMA: R. Valle, D. Camposecco, D. Martinelli, M. Voncina, P. Faraglia 1, A. Tartaro, C. Mirarchi 1, L. Provenziani 2, S. Boezi, F. Lucci 1, M. Spione 1, L. Cotugno, M. Musco, M. Maffei 2. All. Mirarchi.

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti 1, A. Poli, N. Strkalj, L. Checchini, S. Russo, M. De Robertis 3, A. Agnolet, A. Viskovic 2, A. Narciso, L. Di Rocco, M. Antonucci 3, J. Rubini, V. Capizzi. All. Calcaterra.

Arbitri: Pinato e L. Bianco.

Note – Parziali: 3-0, 1-3, 1-3, 3-3. Usciti per limite di falli Faraglia (A) nel terzo tempo e Poli (V) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Astra Nuoto Roma 3/11 e Roma Vis Nova 2/9. Spettatori: 500 circa.

SPAZIO RN CAMOGLI-IREN GENOVA QUINTO 10-19

SPAZIO RN CAMOGLI: E. Rossi, B. Plumptton 2, C. Gandini 2, P. Mangiante 1, G. Boggiano, M. Morello, T. Tabbiani 3, P. Vujosevic, G. Bianco, L. Barabino 1, L. Kovacevic, J. Skiljic 1, T. Terrile, F. Scardino. All. A. Temellini.

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, S. Villa 2, G. Molina Rios, R. Ravina 2, A. Fracas 3, A. Nora 1, N. Figari 4, F. Panerai 5, F. Ferrando, G. Pianezza, A. Spoli, A. Massa 1. All. L. Bittarello.

Arbitri: Paoletti e Alfi.

Note – Parziali: 3-3, 2-6, 3-5, 2-5. Uscito per limite di falli Kovacevic (C), Massa (Q) e Gambacciani (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Camogli 7/12 + un rigore e Quinto 8/15 + 3 rigori. Spettatori: 200 circa.

CHECK-UP RN SALERNO-CN POSILLIPO 13-8

CHECK-UP RN SALERNO: De Pascale, M. Luongo 1, A. Fortunato, C. Sanges, G. Parrilli, D. Gallozzi, I. Vrbnjak 2, V. Gallo 6, D. Presciutti, Z. Bertoli, A. Goreta 4, D. Pica, G. Vassallo, M. Barela. All. C. Presciutti.

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma, F. Angelone, M. Rocchino 1, G. Mattiello 2, E. Aiello 1, M. Tubic, N. Cuccovillo 1, L. Briganti, F. Radojevic 2, A. Picca, P. Saccoia, R. Spinelli, E. Serino 1. All. G. Porzio.

Arbitri: Bianco e Braghini.

Note – Parziali: 1-4, 5-0, 3-1, 4-3. Usciti per limite di falli Sanges (S) e Bertoli (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Salerno 5/11 + un rigore, CN Posillipo 3/11 + due rigori. Spettatori 200 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO 2023-2024

ROUND RETROCESSIONE

Risultati

5^ Giornata – sabato 30 marzo 2024

17:00 ASTRA NUOTO ROMA – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8-9

17:00 SPAZIO R.N. CAMOGLI – IREN GENOVA QUINTO 10-19

18:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – C.N. POSILLIPO 13-8

Riposa: NUOTO CATANIA

Classifica

1 IREN GENOVA QUINTO* 29

2 ASTRA NUOTO ROMA* 21

3 C.N. POSILLIPO 20

4 CHECK-UP R.N. SALERNO 16

5 NUOTO CATANIA 16

6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 11

7 SPAZIO R.N. CAMOGLI 1

* = una partita in più