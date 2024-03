Pallanuoto femminile, Plebiscito Padova e Trieste vincono ancora in Euro Cup

Dopo aver già centrato il primato nei rispettivi raggruppamenti, e la conseguente qualificazione alla Final Four del 13-14 aprile, nell’ultima giornata della fase a gironi dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto femminile, vincono ancora Plebiscito Padova e Trieste.

Nel Girone B la Pallanuoto Trieste batte per 9-8 e, di conseguenza, elimina le tedesche dello Spandau 04 Berlino, fuori dalla Final Four per la peggior differenza reti negli scontri diretti contro le magiare del BVSC Zuglo, le quali liquidano le transalpine del Grand Nancy per 24-2 e nel penultimo atto affronteranno la Plebiscito Padova.

Nel Girone A, invece, lo scontro diretto per la qualificazione va alle neerlandesi del De Zaan, che passano per 8-10 in casa delle francesi del Lille e guadagnano il pass per affrontare la Pallanuoto Trieste in semifinale. La Plebiscito Padova, invece, chiude la fase a gironi con il successo per 9-11 in casa delle elleniche del Glyfada Irepair.

EURO CUP 2023-2024 PALLANUOTO FEMMINILE

Sabato 23 marzo – 6a giornata

Gruppo A

Lille (Francia)-De Zaan (Paesi Bassi) 8-10

Glyfada Irepair (Grecia)-Plebiscito Padova 9-11

Classifica

Plebiscito Padova 15, De Zaan (Paesi Bassi) 12, Lille (Francia) 9, Glyfada Irepair (Grecia) 0.

Gruppo B

Pallanuoto Trieste-Spandau 04 Berlin (Germania) 9-8

BVSC Zuglo (Ungheria)-Grand Nancy (Francia) 24-2

Classifica

Pallanuoto Trieste 18, BVSC Zuglo (Ungheria) 9, Spandau 04 Berlin (Germania) 9, Grand Nancy (Francia) 0.