Pallanuoto femminile, il Rapallo passa a Cosenza. Pari tra Locatelli Genova e Bogliasco

Prosegue la quindicesima giornata della regular season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile, la sesta di ritorno: il Cosenza cede in casa al Rapallo per 6-20, in un match ampiamente chiuso già a metà gara, mentre termina in parità per 6-6 il derby ligure tra Locatelli Genova e Bogliasco 1951.

Il turno si completerà mercoledì prossimo con lo scontro diretto per il terzo posto tra Trieste e SIS Roma: in attesa del match tra giuliane e capitoline, il Rapallo aggancia momentaneamente le laziali al quarto posto. In coda la Locatelli Genova si porta a -1 dal Como Nuoto Recoaro ed a -3 dal Cosenza.

TABELLINI

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN-RAPALLO PN 6-20

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN: M. Brandimarte, L. Stavolo, M. Ciudad Herrera 1, E. Salcedo Garcia, A. Manna, C. Malluzzo, F. Morrone 1, E. Ermakova 2, C. Sesti 1, S. Zaffina, A. Mandelli 1, M. Le Fosse, G. Reda, V. Occhione. All. Fasanella.

RAPALLO PN: S. Caso, N. Zanetta 2, U. Gitto, A. Milicevic 2, C. Marcialis 3, L. Vanelo, G. Gnetti 1, B. Cabona, P. Kudella 3, L. Bianco 1, R. Bianconi 6, G. Lombella 1, L. Pizzimbone, C. Grasso 1. All. Antonucci.

Arbitri: Bonavita e Rotunno.

Note – Parziali: 3-6, 1-8, 1-4, 1-2. Uscita per limite di falli Cabona (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Cosenza 2/6 + un rigore e Rapallo 6/8 + 4 rigori. Brandimarte (C) para un rigore a Gitto dopo 53″ del primo tempo e a Bianconi dopo 1’54” del terzo tempo. Spettatori: 200 circa.

US LUCA LOCATELLI GENOVA-NETAFIM BOGLIASCO 1951 6-6

US LUCA LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, E. Bianco, M. Canepa, A. Banchi 1, V. Ravenna 1, M. Lombardo, M. Minuto 2, C. Nucifora, I. Rossi 2, N. Magaglio, G. Cappello, L. Polidori, S. Stasi, C. Padula. All. Della Zuana.

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria 3, V. Santoro 1, A. Mauceri, G. Millo, C. Paganuzzi, R. Rogondino, B. Rosta 1, L. Nesti, M. Carpaneto, D. Spampinato, A. Sokhna, M. Paganello 1. All. Sinatra.

Arbitri: Valdettaro e Savino.

Note – Parziali: 2-2, 1-1, 0-3, 3-0. Uscita per limite di falli Nesti (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Locatelli 2/11 e Bogliasco 3/10 + un rigore. Spettatori: 150 circa. Ammonito il tecnico Della Zuana (L) nel quarto tempo.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

REGULAR SEASON

GIRONE DI RITORNO

6^ Giornata – mercoledì 20 marzo 2024

15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – COMO NUOTO RECOARO 28-5

18:00 C.S. PLEBISCITO PD – BRIZZ NUOTO 18-7

6^ Giornata – sabato 23 marzo 2024

14:00 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – RAPALLO PALLANUOTO 6-20

15:00 U.S. L. LOCATELLI GENOVA – NETAFIM BOGLIASCO 1951 6-6

6^ Giornata – mercoledì 27 marzo 2024

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – S.I.S. ROMA Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 42

C.S. PLEBISCITO PD 39

PALLANUOTO TRIESTE* 33

S.I.S. ROMA* 30

RAPALLO PALLANUOTO 30

NETAFIM BOGLIASCO 1951 14

BRIZZ NUOTO 12

COSENZA PALLANUOTO 8

COMO NUOTO RECOARO 6

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 5

* = una partita in meno