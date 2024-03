Olympiacos-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

Trasferta ostica in Grecia per la Virtus Bologna in Eurolega! Oggi giovedì 7 marzo alle 21:00 ora italiana i bolognesi scendono in campo ad Atene per sfidare l’Olympiacos Pireo nella ventottesima giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere puntano a confermare il successo dell’andata dando continuità all’affermazione casalinga di una settimana fa contro il Valencia, per tenere a distanza proprio i biancorossi e rimanere in scia alle prime della classe in ottica playoff. 17-10 è il record dei bianconeri, condiviso con Panathinaikos Atene ed AS Monaco dietro solo alle due battistrada Real Madrid (22-5) e Barcellona (18-9). Coach Luca Banchi punterà ancora su Marco Belinelli e sull’estro di ‘Iffe’ Lundberg ed Isaia Cordinier, con le condizioni di Tornike Shengelia da verificare dopo il lieve infortunio subito contro gli spagnoli del Valencia.

L’Olympiacos insegue la Virtus Bologna al sesto posto con una sola vittoria di distanza: gli ateniesi hanno infatti uno score di 16-11 fino a qui, e sono in striscia positiva da ben quattro partite. Fari puntati su Alec Peters e su Isaiah Canaaan, con Thomas Walkup in cabina di regia che detta i ritmi di gioco in una squadra che ha salutato pochi mesi fa Sasha Vezenkov e Kostas Sloukas protagonisti della cavalcata della passata stagione fino al secondo gradino del podio.

Palla a due che verrà alzata al Peace & Friendship Stadium di Atene (Grecia) alle 21:00 ora italiana. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti di questa grande sfida di Eurolega!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Giovedì 7 marzo

Ore 21:00 Olympiacos Pireo-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA OLYMPIACOS-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport