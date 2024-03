LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: scontro diretto determinante per i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olympiacos-Virtus Bologna, ventottesima giornata dell’Eurolega di basket 2024! Le V-nere sfidano in trasferta i vice-campioni uscenti in uno scontro diretto molto importante con vista playoff, ad una manciata di partite dal termine della stagione regolare.

La Virtus si presenta alla sfida odierna forte del risultato positivo ottenuto tra le mura amiche una settimana fa contro il Valencia, che ha riscattato la sconfitta nell’uscita precedente contro l’AS Monaco. I bianconeri si trovano al quinto posto con 17-10 di record in condivisione con Panathinaikos Atene ed AS Monaco, con queste due squadre avanti in classifica per la differenza canestri. Serve quindi una vittoria per mantenere a distanza le inseguitrici ed entrare almeno tra le prime quattro nella griglia dei playoff per assicurarsi il fattore campo favorevole nelle gare decisive. Coach Luca Banchi dovrà valutare l’impiego di Tornike Shengelia, con l’ala georgiana uscita anzitempo causa infortunio – lieve, fortunatamente – contro il Valencia. Marco Belinelli sarà invece pronto a dare battaglia fin da subito, ben coadiuvato dal duo azzurro Hackett-Pajola in cabina di regia e da Lundberg in attacco.

L’Olympiacos Pireo vuole allungare la striscia positiva, con gli ellenici reduci da quattro successi in altrettante partite fin qui disputate, che gli consentono di rimanere al sesto posto in graduatoria con 16-11 ad una sola vittoria proprio dalla Virtus Bologna. La dirigenza ateniese ha salutato in estate due pilastri recenti come Sasha Vezenkov – volato in NBA – e Kostas Sloukas che ha firmato con gli acerrimi ‘cugini’ del Panathinaikos, ma non per questo ha disputato una stagione negativa fino a qui in piena lotta per accedere appunto ai playoff. Fari puntati sulla coppia statunitense composta da Alec Peters e da Isaiah Canaan – entrambi oltre la doppia cifra realizzativa di media fino a qui.

Inizio del match previsto alle 21:00 ora italiana al Peace & Friendship Stadium di Atene (Grecia), con la diretta TV disponibile su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece affidata a SkyGO, Now TV e DAZN.