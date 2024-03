NBA, le partite della notte (23 marzo): Minnesota e OKC, duello a distanza per il primo posto, Boston passeggia a Detroit

Altra nottata NBA chiusa, con otto partite tutte da raccontare. A ovest continua il duello a distanza tra Minnesota Timberwolves ed Oklahoma City Thunder per la prima piazza, una lotta che comprende anche i Denver Nuggets. Per entrambe vittorie semplici rispettivamente contro i Toronto Raptors ed i Cleveland Cavaliers: OKC ringrazia il solito Shai Gilgeous-Alexander autore di 23 punti in 33 minuti, per i T’Wolves il protagonista è Mike Conley con 21 punti. Inseguono i Los Angeles Clippers, che grazie a un ottimo primo quarto da 42-27 dominano in casa dei Portland Trail Blazers con i 31 punti di Paul George.

Ottava vittoria nelle ultime dieci per i New Orleans Pelicans, che fanno a fette i Miami Heat grazie al trentello di CJ McCollum, mentre ad Est continua la striscia dei Boston Celtics, all’ottavo successo in fila contro i Detroit Pistons, ancora senza Simone Fontecchio a causa di un problema al dito del piede; sempre ad est da segnalare il successo degli Indiana Pacers sui Golden State Warriors, si rivede un Tyrese Haliburton da all star con 26 punti, 11 assist ed il 50% da tre punti.

Bene anche i Los Angeles Lakers, alla seconda vittoria in fila che superano di slancio in Philadelphia 76ers con una prova dominante di Anthony Davis da 23 punti e 19 rimbalzi, mentre nel match tra i bassifondi hanno la meglio i Memphis Grizzlies sui San Antonio Spurs. Dominano i lunghi: sono 28 per Jaren Jackson Jr, 31 con 16 rimbalzi per la prima scelta assoluta Victor Wembanyama.

NBA, LE PARTITE DELLA NOTTE

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder 103-123

Detroit Pistons-Boston Celtics 102-129

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 97-99

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers 104-91

Miami Heat-New Orleans Pelicans 88-111

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 117-125

Golden State Warriors-Indiana Pacers 111-123

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers 101-94