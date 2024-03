Nardi-Zhang oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, tv, streaming

Prima volta in tabellone principale per Luca Nardi, che va a giocarsi direttamente dal secondo turno l’esperienza di Indian Wells tra i protagonisti. Il pesarese se la vedrà oggi con il cinese Zhizhen Zhang: in palio c’è una potenziale sfida a Novak Djokovic.

Per Nardi una parziale rivincita dovuta al forfait dell’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il marchigiano, al termine di una lotta dai crismi molto importanti, aveva infatti perso in tre set contro il belga David Goffin, con il quale il discorso partite lottate inizia a essere sostanzialmente costante. Si tratterà della quarta volta del classe 2003 in un tabellone principale Masters 1000, dopo le due a Roma e quella di Montecarlo 2023 in cui è giunto al secondo turno.

Il match tra Luca Nardi e Zhizhen Zhang sarà il secondo a partire dalle 20:00 italiane sullo Stadium 5. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205) a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente satellitare, e in ogni caso su Sky Sport Plus premendo il tasto verde. Diretta streaming assicurata da SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO NARDI-ZHANG, ATP INDIAN WELLS 2024 OGGI

STADIUM 5

Ore 20:00 Kypson (USA) [WC]-Humebrt (FRA) [14] – 2° turno singolare

Non prima delle ore 21:00 Nardi (ITA) [LL]-Zhang (CHN) – 2° turno singolare

Musetti (ITA) [26]-Shapovalov (CAN) [PR] – 2° turno singolare

Gonzalez (MEX)/Skupski (GBR) [4]-F. Cerundolo (ARG)/Norrie (GBR) – 1° turno doppio

Fritz (USA)/Lehecka (CZE)-Lammons (USA)/Withrow (USA) – 1° turno doppio (da concludersi, 1-1)

PROGRAMMA NARDI-ZHANG: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205), Sky Sport Plus (tasto verde)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport